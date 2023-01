CR7-Debüt schon diese Woche? - Trainer Garcia witzelt: "Wollte eigentlich Messi"

Cristiano Ronaldo spielt nun also in Saudi-Arabien. Bei Al-Nasr, das seine Fühler angeblich nach weiteren Weltstars ausstreckt. Auch nach Lionel Messi?

Mit anderem Logo auf der Brust nun Seite an Seite: Rudi Garcia (li.) und Cristiano Ronaldo. Getty Images (2)

Das dürfte Cristiano Ronaldo wohl nicht gerne gehört haben, auch wenn sein neuer Trainer Rudi Garcia den Kommentar sichtlich feixend von sich gegeben hatte: "Eigentlich wollte ich ja Messi direkt aus Doha holen", flachste der Franzose auf einer Pressekonferenz über den frischgebackenen argentinischen Weltmeister - und großen CR7-Rivalen.

Garcia hätte CR7 beinahe auch in Manchester trainiert

Auch mit dem alternden Portugiesen hat Garcia aber einen Fang gemacht, über den er sich reichlich freut - was er auch begründen wollte. "Ich glaube, jeder Coach würde sich freuen, einen großen Spieler wie Cristiano trainieren zu dürfen", so der 58-Jährige, der der "AS" außerdem verriet: "Im November 2021 war ich kurz davor, das auch schon für Manchester United zu tun. Doch sie entschieden sich für Ralf Rangnick." Er habe sich sogar schon zweimal mit United-Verantwortlichen getroffen gehabt. Der Rest der Geschichte ist bekannt.

Seine eigene Geschichte hat den einstigen Mittelfeldspieler über Trainerstationen bei OSC Lille, AS Rom, Olympique Marseille oder Olympique Lyon (Champions-League-Halbfinale 2020 gegen den FC Bayern) nun zu Al-Nasr nach Saudi-Arabien geführt - wo man Großes vorzuhaben scheint. Laut "Marca" sollen auch Cristiano Ronaldos ehemalige Mitspieler bei Real Madrid, Luka Modric (noch immer Real) und Sergio Ramos (inzwischen Paris Saint-Germain), auf dem Wunschzettel stehen. Beide gehen ebenfalls stark auf die 40 zu.

Trotz dessen schwindender sportlicher Qualität darf sich der Klub aus Saudi-Arabien jedenfalls erst einmal auf den wohl noch immer populärsten Sportler dieses Planeten freuen - was jenseits des Sportlichen mancherorts einen mehr als faden Beigeschmack hinterlässt.

Den Fokus auf seine Tore lenken könnte der ab Februar 38 Jahre alte Cristiano Ronaldo womöglich schon am kommenden Donnerstag (16 Uhr), wenn Tabellenführer Al-Nasr in der Saudi Professional League auf Al-Ta'ee trifft.