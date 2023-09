Cowboys verlieren Anker: Saisonaus für Cornerback Diggs

Wie mehrere NFL-Insider übereinstimmend berichten, hat sich Trevon Diggs schwer am Knie verletzt. Damit bricht der starken Defense der Dallas Cowboys eine wichtige Stütze für den Rest der Saison weg.

Dominante NFL-Defenses haben in der Regel nicht nur eine starke Line, sondern bringen auch im Secondary den Gegner zur Verzweiflung. Letzteres wird für die Dallas Cowboys für den Rest der Saison ein ganzes Stück schwieriger. Wie die NFL-Insider Tom Pelissero und Ian Rapoport übereinstimmend berichten, hat sich Cornerback Trevon Diggs am Donnerstag einen Riss des vorderen Kreuzbandes zugezogen. Und das nur einen Tag nach seinem 25. Geburtstag.

Diggs, dessen Bruder Stefon bei den Bills spielt und seit Jahren zu den besten Receivern der NFL gehört, ist die klare Nummer 1 in der Passverteidigung der Cowboys. 2021 hatte er mit elf Interceptions (Höchstwert seit 1981) und zwei Pick-Sixes ligaweit die besten Zahlen in diesen Kategorien und wurde verdient "All-Pro". Vergangene Saison waren es drei Interceptions, in der aktuellen hatte er bereits eine. Doch die Schwere der Knieverletzung lässt keine weitere zu.

Gilmore und Parsons nun noch stärker im Fokus

Der im Draft 2020 in der zweiten Runde von den Cowboys gepickte Verteidiger muss seine vierte Spielzeit nach nur zwei Einsätzen früh beenden. In Dallas, das in dieser Saison einen tiefen Play-off-Run hinlegen und an vergangene Erfolge anknüpfen möchte, kommt es nun also auf Diggs' Kollegen an. In Stephon Gilmore haben die Texaner einen erfahrenen, aber in die Jahre gekommenen Routinier, mit Daron Bland einen jungen Vertreter, der in Woche 1 gegen die Giants bereits einen gegnerischen Pass abfangen konnte.

Mit Pass Rusher Micah Parsons verfügt Defensive Coordinator Dan Quinn ohnehin über einen herausragenden Verteidiger, weswegen die Cowboys ihre Hoffnungen auf den großen Wurf nicht direkt begraben müssen. Doch der Weg in einer wieder erstarkten NFC ist durch Diggs' Ausfall steiniger geworden. Am Sonntag (22.25 Uhr) geht es für Dallas gegen die Arizona Cardinals.