Cowboys trauern um Franchise-Legende Larry Allen

Die Dallas Cowboys trauern um einen verdienten ehemaligen Spieler. Larry Allen ist mit erst 52 Jahren verstorben.

Als die Dallas Cowboys im NFL Draft 1994 einen gewissen Larry Allen in der 2. Runde an 46. Stelle gezogen hatten, war wohl kaum abzusehen, wie erfolgreich der Athlet einschlagen würde.

Doch das tat er: Abgesehen von seinem Super-Bowl-Sieg Anfang 1996 - Dallas gewann hier mit 27:17 gegen die Pittsburgh Steelers - überzeugte der gelernte Offensive Lineman in all seinen Jahren ausnahmslos. Noch heute gilt Allen als einer der besten Guards der NFL, sieben Wahlen in den Pro-Bowl-Kader bestätigen das - genauso seine famose Anzahl von Einsätzen. In seine 203 Partien ging er 197-mal als Starter.

Nun aber verstarb die Legende, die trotz der vorhandenen Körper- und Muskelmasse auch aufgrund seiner schnellen ersten Schritte gefürchtet war, im Alter von 52 Jahren. Wie aus einem offiziellen Statement der Dallas Cowboys, bei denen Allen zwischen 1994 und 2005 gespielt hatte (danach noch San Francisco 49ers zum Ausklang) hervorgeht, ist er während eines Familienurlaubs in Mexiko verstorben.

"Larry Allen, bekannt für seine großartige Athletik und unglaubliche Stärke bekannt war, war einer der angesehensten und erfolgreichsten Offensive Linemen, die jemals in der NFL gespielt haben", schreibt das texanische Franchise in der offiziellen Meldung zum Tod des langjährigen Spielers. "Seine Vielseitigkeit und Verlässlichkeit waren ebenfalls fester Bestandteil seiner Karriere. Dadurch diente er vielen anderen Spielern als Vorbild und zeigte, was es bedeutet, ein großartiger Mannschaftskamerad, Konkurrent und Gewinner zu sein."