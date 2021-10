Cowboys gewinnen Spektakel in New England - Cardinals trotzen Hail Mary

Ein Topspiel, das keins war. Ein Spiel, das plötzlich zum Topspiel wurde. Und ein unschlagbares Team. Das Wichtigste vom späten NFL-Sonntag.

Spektakuläre Wendungen: Lamb lässt die Cowboys jubeln

Als Favorit waren die Dallas Cowboys am Sonntag nach New England gereist, um die eigene Bilanz gegen die Patriots auf 5:1 zu stellen. Das klappte zwar, allerdings unter besonderen Umständen. Zur Pause führten die Gastgeber mit 14:10 und hatten einen souveränen Rookie-Quarterback Mac Jones in ihren Reihen. Durch einen Touchdown und ein Field Goal drehte Dallas das Spiel - und in Abschnitt vier begann das Spektakel.

Erst stellte New England durch einen Touchdown auf 21:20 und konnte anschließend die fulminante Cowboys-Defense stoppen. Dann jedoch leistete sich Jones eine Interception, die - wer auch sonst - Trevon Diggs in die Endzone trug. Es ging weiter drunter und drüber, denn gleich danach antwortete Jones mit einem 75-Yard-Touchdown-Pass auf Kendrick Bourne zum 29:26. Dallas gab sich nicht geschlagen, glich mit ablaufender Uhr durch ein Field Goal aus und hatte in der Overtime die Nase vorn. CeeDee Lamb fing einen Pass von Dak Prescott (36/51, 445 Yards, 3 TD, INT) und lief damit provokant langsam zum Sieg in die Endzone.

Watts entscheidende Aktion: Steelers schlagen Seahawks

Was vor der Saison ein Spitzenspiel gewesen wäre, war am Sonntagabend (Ortszeit) das Aufeinandertreffen zweier enttäuschender Traditionsteams. Und die Seattle Seahawks, wie die Pittsburgh Steelers bei 2:3, müssen noch dazu lange auf Quarterback Russel Wilson verzichten. Dessen Vertreter Geno Smith machte seine Sache lange ordentlich, holte zum Beispiel einen 0:14-Rückstand auf und führte sein Team in die Overtime, leistete sich dort aber den entscheidenden Fehler, als er beim Sack von Steelers-Linebacker T.J. Watt den Ball verlor - Pittsburgh nutzte das, und Kicker Chris Boswell traf zum 23:20-Sieg.

Hail Mary hilft nicht: Arizona schlägt auch die Browns

Die Arizona Cardinals bleiben das einzig ungeschlagene Team der NFL. Am Sonntag gewann das Team von Head Coach Kliff Kingsbury deutlich mit 37:14 in Cleveland, obwohl die Browns vor der Pause durch eine Hail Mary des fehlerhaften Quarterbacks Baker Mayfield (INT, zwei Fumbles) auf Receiver Donovan Peoples-Jones auf 14:23 verkürzten. Es brachte nur wenig, weil die Cardinals-Defense rein gar nichts mehr anbrennen ließ und die Offense noch zwei Touchdowns drauflegte. Cleveland steht nun bei 3:3.

