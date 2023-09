Cowboys-Defense, Dolphins-Zauber und Bengals-Sorgen? Jetzt "Icing the kicker" hören!

Der NFL-Auftakt hat jede Menge Football-Zauber entfacht - das lässt sich auch innerhalb der euphorisierten Crew von "Icing the kicker" erkennen. So wird der Cowboys-Defense gleich mal zugetraut, das Team bis in den Super Bowl zu tragen. Gibt es Gegenargumente? Auch thematisiert wird die furiose Offense der Miami Dolphins.

Week 1 ist absolviert, Week 2 steht in den Startlöchern. Doch natürlich hängt das eine mit dem anderen zusammen - besonders im Falle der New York Jets, die nach dem bitteren Verlust von Aaron Rodgers (Achillessehnenriss) nun wieder auf Zach Wilson setzen (müssen). Host Kucze, Footballerei-Experte Detti, kicker-Redakteur Jan und "Podcast-Sophomore" Fynn, der zum zweiten Mal seinen Hang zur NFL vor dem Mikrofon auslebt und kurz über die Auftaktniederlage seiner Vikings und den bevorstehenden Thursday-Night-Kracher bei den Eagles spricht, stellen sich deswegen die große Frage: Wie geht es nun bei den Jets weiter? Was hat der Verlust des erst geholten Stars zur Folge?

Auf den "Icing Hot Seat" - eine der neuen Podcast-Kategorien - wird sich auch wieder gesetzt. So verbreitet Detti dieses Mal die These: "Die Cowboys-Defense führt Dallas bis in den Super Bowl!" Klar: Der dominante 40:0-Shutout zum Start bei den New York Giants hat mächtig Eindruck gemacht. Doch ist die Abwehrabteilung aus Texas wirklich zu solch einer großen Tat fähig? Die Diskussion ist eröffnet.

Ein großes Themenfeld in dieser Woche nehmen auch die Miami Dolphins ein. Denn deren furioser 36:34-Erfolg bei den Los Angeles Chargers hat einmal mehr gezeigt, wie explosiv und unaufhaltsam Spielmacher Tua Tagovailoa und Tyreek Hill sein können. In Verbindung mit Head Coach Mike McDaniel kann dieses Duo gefühlt jedem Gegner, jeder noch so starken Abwehr Schmerzen zufügen.

Auch die User und Zuhörer tauchen mit ihren Fragen ab sofort regelmäßig in den Folgen auf. Dieses Mal: Können sich die Cincinnati Bengals nach der katastrophalen Vorstellung bei den Cleveland Browns (3:24) zügig erholen? Druck auf dem Kessel ist für den teuer bezahlten Quarterback Joe Burrow auf jeden Fall direkt beim Duell mit den Baltimore Ravens, denn ein 0:2-Start könnte fatal sein.

All das - jetzt in der neuen Ausgabe von "Icing the kicker"!

Die nächste Folge von "Icing the kicker" erscheint am 21. September, dann dreht sich alles um Week 3.

