Cowboys-Blamage muss Konsequenzen haben - und die Dolphins dürfen Tua jetzt nicht bezahlen

Gleich die erste Playoff-Runde hatte Spektakel zu bieten: Der dominante Auftritt der Packers in Dallas, die Show der Texans-Offense gegen Cleveland, der erste Lions-Playoff-Sieg seit 32 Jahren. kicker-NFL-Experte Adrian Franke fasst seine Takeaways aus den Wildcard-Spielen zusammen.

FIRST DOWN: Die Dolphins dürfen Tua jetzt nicht bezahlen

Ihre Absichten hatten die Miami Dolphins auf dem Weg bis an diesen Punkt im Hier und Jetzt unmissverständlich klargemacht: Sie waren All-In für das Rookie-Vertragsfenster von Tua Tagovailoa.

Der Trade für Tyreek Hill, der Trade für Bradley Chubb, jeweils mit teuren neuen Verträgen. Der Trade für Jalen Ramsey, die Verpflichtung von Terron Armstead, und als Kirsche auf der Torte wurde einer von nur vier Draft-Picks (keiner davon in der Top 50, zwei außerhalb der Top 180) im vergangenen Draft in einen "Luxus-Pick" investiert, in Person von De'Von Achane.

Der elektrisierende Running Back erwies sich in Mike McDaniels Offense als ein absoluter Volltreffer und bestätigte die Verantwortlichen bereits in seiner ersten Saison in ihrer Entscheidung.

Tua Tagovailoa und die Dolphins-Offense hatten in der Kälte von Kansas City einen schweren Stand. Icon Sportswire via Getty Images

Die anderen großen Entscheidungen werden nach diesem Aus gegen die Chiefs kontroverser diskutiert werden. Vor allem aber steht die größte Entscheidung jetzt noch bevor: die Quarterback-Frage.

Im Gegensatz zu Justin Herbert und Joe Burrow, die gemeinsam im gleichen Draft mit Tagovailoa in die NFL kamen, hat Tagovailoa in der vergangenen Saison keinen neuen Vertrag erhalten. Der bald 26-Jährige hat nur noch für 2024 Vertrag, es ist seine Fifth Year Option über 23,1 Millionen Dollar.

Ist Tua der Franchise-Quarterback, an den sich Miami langfristig binden wird? Und vielleicht noch interessanter: Sollten die Dolphins das machen?

Parallelen zwischen Tua, Goff und Garoppolo

Es ist eine interessante Diskussion, die irgendwo auch über die Dolphins hinausgeht. Wir haben eine vergleichbare Story bei den Rams mit Jared Goff gesehen: Auch Goff legte in den ersten Jahren unter Sean McVay großartige Zahlen auf. Die Limitationen wurden ausgerechnet auf dem Weg in den und dann ganz konkret im Super Bowl gegen Bill Belichick und die Patriots überdeutlich.

Die folgenden Jahre waren davon geprägt, dass McVay Wege gesucht hat, um eine Offense zu entwerfen, die trotz Goffs Schwächen funktioniert und seine Stärken in den Vordergrund rückt. Bis er an den Punkt kam, an dem der Frust zu groß wurde, es zu einer unschönen Trennung von Goff kam und McVay das Quarterback-Upgrade in Person von Matt Stafford suchte.

In gewisser Weise kann man hier auch auf die 49ers unter Kyle Shanahan verweisen. Hier waren die Grenzen mit Garoppolo noch deutlicher sichtbar, als bei den Rams in der Frühphase mit Goff. San Francisco investierte viel, in der Hoffnung, dass Trey Lance für sie der Quarterback werden könnte, der der Offense mehr als das Scheme geben kann.

Zufälle spielen in der NFL eine viel größere Rolle, als wir uns das häufig selbst eingestehen wollen. Hätten sich nicht Garoppolo und Lance verletzt, wer weiß, ob wir Brock Purdy jemals im Niners-Trikot gesehen hätten. Oder natürlich, wenn irgendein anderes Team ihn schlicht vor dem letzten Pick im Draft genommen hätte.

Der Punkt für dieses Thema hier ist: Die Niners haben in Purdy einen Quarterback gefunden, der das Scheme noch gefährlicher macht - und der vor allem für den Moment zum Spottpreis spielt.

Ist Tua Tagovailoa Miamis Franchise-Quarterback?

Dieser Luxus ist für die Dolphins mit Tua jetzt vorbei, und damit ist Miami jetzt an einem echten Scheideweg angekommen. Jetzt geht es nicht um die Frage, ob man All-In gehen will, solange man in Tua einen soliden bis guten Quarterback hat. Das war ein gewisses Risiko, aber ein nachvollziehbarer Weg, der in dieser Saison leider auch durch prominente Ausfälle, insbesondere in der Defense, zunehmend schwierig wurde.

Das Fenster von Tuas Rookie-Vertrag aggressiv zu bespielen, finde ich komplett vertretbar. Jetzt aber geht es um die Ausrichtung der Franchise, nicht um einen vorübergehenden All-In-Ansatz. Es geht im Kern um die Frage: Ist Tua Tagovailoa gut genug, dass man um ihn herum als Franchise-Quarterback in die nächste Phase im Roster-Building gehen kann?

Oder wenn man es anders formuliert: Kann man um Tua auf einem 50-Millionen-pro-Jahr-Vertrag einen Titelanwärter aufbauen?

Meine Tendenz geht klar Richtung Nein. Seine Stats waren in dieser Saison mitunter spektakulär, doch inwieweit ist er der Treiber dafür? Wie viel verlangt die Offense von ihm? Und welche Lösungen bietet er individuell der Offense?

Dass Tua in dieser Offense mit diesen Waffen gute Zahlen auflegen würde, diese Prognose bot sich gerade mit Blick auf das Garoppolo-Shanahan-Beispiel an. Aber das ist ja nur bedingt repräsentativ für die Fragen, die Miami sich jetzt stellen muss.

Konkret sind das für mich derer zwei:

1. Kann Tua das Scheme signifikant besser machen? Also Lösungen präsentieren, wenn Defenses in einzelnen Matchups McDaniels Ideen durchschauen? Einen Plan B und einen Plan C umsetzen, einen solchen vielleicht sogar selbst initiieren?

2. Kann er Löcher im Kader kompensieren, die unweigerlich entstehen werden, wenn der Quarterback 50 Millionen Dollar pro Jahr kostet?

Diese Dolphins waren kein echter Titelkandidat

In beiden Fällen tendiere ich klar zu Nein. In meinen Augen hat er das bislang nicht gezeigt, auch in dieser Saison nicht, trotz der sehr guten Total Stats. Wenn die Dolphins die Gelegenheit hatten, Spiele gegen Top-Teams spät noch zu drehen - gegen die Eagles, gegen Kansas City in Frankfurt, gegen Tennessee und gegen Buffalo - gab es mehr Fehler von Tua, als dass er mit Big Plays zu einem späten Comeback beigetragen hätte.

Und das war ehrlicherweise auch gegen die Chiefs so. In einem Spiel, in dem die äußeren Bedingungen natürlich ein Faktor waren. Aber Tua gegen Druck zu sehen, die vielen, vielen ungenauen Pässe zu sehen, und selbst das einzige echte Big Play, der einzige Touchdown, war ein extrem unterworfener Pass auf Tyreek Hill, der den Rest erledigt hat.

Es war ein Spiel, in dem die Chiefs Miami das Run Game weggenommen haben und die Mitte des Feldes limitiert haben, und wenn Tua Alternativen finden musste, wurde es schnell schwierig. Auch die Interception war ein Play, bei dem Tua nach dem Snap eine intensive Safety-Rotation lesen musste, dabei in der Pocket klebte und dann ohne Plattform eben keinen genauen, sondern einen zu hohen Ball warf.

Die Dolphins beenden diese Saison 1-7 gegen Playoff-Teams, mit einem Point Differential von -110. Es unterstreicht die Lücke zu den Top-Teams, und Tua hat in diesen Spielen schlicht kaum einmal den Unterschied gemacht.

Ich sehe hier klar die Parallele zu Goff und Garoppolo: Quarterbacks, die gut in einem Scheme funktionieren und auch dazu beitragen, dass gewisse Dinge im Scheme funktionieren. Aber eben Quarterbacks, die auch darauf angewiesen sind, dass sie innerhalb der Parameter einer starken offensive Struktur agieren können. Für die diese Hilfestellung essenziell ist, damit sie auf einem hohen Level spielen können.

Das ist für mich exakt die Quarterback-Kategorie, die Teams nicht in diesen Dimensionen bezahlen sollten und wo ich keine realistische mittel- oder langfristige Upside sehe, wenn sich Teams an diese Spieler binden und sie zum Mittelpunkt ihrer Pläne machen.

Welche Weichenstellung wählt Miami?

Gleichzeitig ist es auch bei dieser Analyse wichtig, zu betonen, dass keine Analyse im Vakuum stattfindet. Was würde es mit dem Locker Room machen, wenn man sich von einem Quarterback, mit dem man in den letzten beiden Jahren durchaus erfolgreich war, trennt? Würde es funktionieren, wenn Tagovailoa ohne neuen Vertrag in die kommende Saison geht und die Dolphins die Entscheidung schlicht vertagen? Aus Team-Sicht wäre das überaus attraktiv, aus Spieler-Sicht selbstredend nicht.

Es ist eine vielschichtige Entscheidung, aber wir haben genügend Musterbeispiele aus den vergangenen Jahren, um Miami warnende Präzedenzfälle zu präsentieren.

Ich denke nicht, dass Miami zwangsläufig seine 2024er Saison als finales All-In-Jahr wegwerfen sollte. Ich denke aber auch nicht, dass sie Tua einen Vertrag geben sollten, den sie, und das halte ich für durchaus realistisch, bereuen, bevor überhaupt das erste Jahr des neuen Deals begonnen hat.

Und die Gefahr auf Letzteres sehe ich größer als die Chance von Ersterem. Tua ist ein Quarterback, der perfekte Umstände braucht, um einen Playoff-Run hinzulegen. Das steht für mich außer Frage. Will man darauf in den nächsten Jahren zocken?

SECOND DOWN: QB-Auftritt der Woche - C.J. Stroud gegen die Browns

In dieser festen Kategorie soll es um einen Quarterback gehen, der diese Woche eine Partie hatte, die gesondert betrachtet werden muss. Dabei geht es nicht zwangsläufig um den besten Quarterback der Woche - es kann auch mal der schlechteste der Woche hier behandelt werden -, sondern auch um übergreifende Punkte. Diesen Quarterback analysiere ich ausführlich und präsentiere ihn euch hier.

Das Playoff-Debüt von C.J. Stroud hätte kaum eindrucksvoller sein können.

Stroud stand zur Halbzeit bereits bei 11/16 für 236 Yards und 3 Touchdowns, sowie 14,8 Yards pro Pass und 21,4 Yards pro Completion. Seine 0,69 Expected Points Added pro Dropback waren die meisten für einen Rookie-Quarterback in einem Playoff-Spiel in der Next-Gen-Stats-Ära (seit 2016).

Dabei fanden über 38 Prozent seiner Dropbacks unter Druck statt - doch Stroud dominierte auch hier, mit 6/8 für 110 Yards. Und all diese Stats eben kommen mit dem Kontext, dass der Rookie-Quarterback in der zweiten Hälfte kaum noch etwas machen musste. Zwei Scores der eigenen Defense sorgten hier für die Entscheidung und die letzten zehn Minuten der Partie durfte er, mit dem sicheren Sieg in der Tasche, von der Seitenlinie aus verfolgen, während Davis Mills das Spiel beendete. Absurde 10,6 Yards pro Play hatte die Texans-Offense in der ersten Hälfte.

In der ersten Halbzeit, als das Spiel eng war, hatten die Texans sechs Drives, bei nur zwei davon brachten sie keine Punkte aufs Scoreboard. Und selbst hier waren die Big Plays eigentlich da: Beim ersten Drive war ein Drop von Dalton Schultz der Drive-Killer, beim fünften Drive haben bei Dritter-und-13 nur Zentimeter gefehlt, sonst hätte Stroud Nico Collins für einen 59-Yard-Touchdown getroffen.

Strouds Gelassenheit im ersten Playoff-Spiel beeindruckt

Die Browns-Defense, so fantastisch sie in dieser Saison zuhause war, hatte auswärts immer wieder Probleme. Knapp 30 Punkte und über 330 Yards ließ Cleveland in der Regular Season im Schnitt auswärts zu und Houston attackierte diese eigentlich gefährliche Defense genau da, wo es ihr wehtut: mit Shot Plays und Play Action.

Knapp 21 Yards verzeichnete Stroud im Schnitt bei Play Action, alle drei Touchdowns kamen hierbei zustande.

Und am beeindruckendsten war die Ruhe, mit der Stroud gespielt hat. Gleich das zweite richtige Big Play der Partie war ein Beispiel dafür: Es war ein 38-Yard-Pass auf Collins bei Dritter-und-Sechs. Die Browns rotierten hier ganz spät noch und veränderten die Coverage, doch Stroud blieb ruhig, obwohl ein freier Rusher auf ihn zuflog, kam zum zweiten Read und fand sein infolge der veränderten Coverage entstandenes Eins-gegen-Eins mit Collins, der Greg Newsome geschlagen hatte und hinter die Defense gekommen war.

In C.J. Stroud scheinen die Texans den nächsten Superstar-Quarterback gefunden zu haben. Getty Images

Der lange Touchdown zu Dalton Schultz bei Zweiter-und-20 war ein bilderbuchmäßiges Zusammenspiel aus Strouds Qualitäten, und den Play-Designs von Offensive Coordinator Bobby Slowik.

Es war ein Shot Play gegen eine Two-Deep-Coverage, bei welchem Collins eine tiefe Crossing-Route lief, welche den aus Sicht der Offense linken Safety nach vorne zog und so den Raum in seinem Rücken öffnete. Genau in diesen Raum stieß Schultz. Das war ein Play, das inklusive Play-Action-Fake eine Weile brauchte, um sich zu entwickeln. Und das vom Quarterback die entsprechende Aggressivität und den entsprechenden Arm verlangt, um diesen Wurf auch zu nehmen.

Ich war extrem beeindruckt von dem, was die Texans in der ganzen Saison und dann auch in ihrem ersten Playoff-Spiel gezeigt haben. Das ist ein Team, das mit einer Offseason den kompletten Turnaround hingelegt hat. Nicht nur sportlich auf dem Platz, sondern auch was die Identität dieser Franchise angeht.

Und das liegt natürlich nicht nur an Stroud, wenngleich er einen großen Anteil daran hat. Er ist der Katalysator, der Brandbeschleuniger, wenn man so will, für das Feuer, das Houstons Rebuild ist.

In gewisser Weise ist das für sich betrachtet eine spannende Storyline. Denn allein in diesen Playoffs sehen wir den Rookie-Quarterback, der die Geschicke einer Franchise sofort in andere Bahnen lenkt (Stroud), den physisch talentierten Quarterback, der nach Jahren des Lernens als Backup seinen Breakout feiert (Jordan Love) und den anderswo in Ungnade gefallenen Quarterback, der in neuem Umfeld mit einem anderen Playcaller wieder aufblüht (Jared Goff).

Texans: Blitzschneller Turnaround dank Stroud und Slowik

Diese drei Beispiele sind so interessant, weil sie drei verschiedene, aber doch sehr bewusste Quarterback-Herangehensweisen darstellen. Der hoch gepickte Rookie, der direkt startet, der Pick in der Mitte der ersten Runde, der nicht direkt spielt und der Veteran, den man via Trade bekommen konnte.

Es ist eine Erinnerung daran, dass verschiedene Wege funktionieren können. Diese Wege sind nicht in gleichem Maße nachhaltig, aber das spielt im Rahmen einzelner Playoffs natürlich keine Rolle.

Der einzige Nachteil aus Texans-Sicht aus alledem? Auftritte wie der am Samstag gegen Cleveland werden unweigerlich dafür sorgen, dass Offensive Coordinator Bobby Slowik nicht lange der Offensive Coordinator in Houston sein wird. Head-Coach-Angebote werden bald kommen, das ist der Lauf der Dinge, wenn man einen defensiven Head Coach hat, dessen Offensive Coordinator sich als Playcaller einen Namen hat.

Dann wird eine andere Qualität bei DeMeco Ryans gefragt sein: Dann wird er zeigen müssen, dass er den vielleicht wichtigsten Assistent-Coaching-Posten in seinem Trainerstab neu besetzen und so die Erfolgsaussichten für die kommenden Jahre hochhalten kann.

THIRD DOWN - Play der Woche: Green Bays "Leak" und eine desolate Cowboys-Defense

Dass Green Bay gegen die Cowboys den Ball bewegen können würde, das war zumindest zu erwarten. Die Packers hatten im letzten Drittel der Regular Season eine Top-5-Offense, die Cowboys eine Bottom-8-Defense. Dallas war zuletzt nicht mehr so dominant im Pass Rush, die Secondary wurde häufiger für ihren aggressiven Stil bestraft und die Linebacker-Gruppe wackelte ohnehin, genau wie die Run Defense.

Das, was dann am Sonntag in Dallas passierte, war natürlich dennoch der Extremfall. Green Bay kreierte immer und immer wieder offene Receiver, Jordan Love lieferte ein herausragendes Spiel ab und als die Packers dann in der zweiten Hälfte den Ball am Boden bewegen und an der Uhr drehen wollten, gelang ihnen auch das - obwohl Dallas den Run in der ersten Hälfte weitgehend gut gestoppt hatte. Hier wurden die Cowboys Opfer ihrer vielen leichten Boxes, während die Coverage-Busts gleichzeitig nicht abgestellt wurden.

Wie komplett der Kollaps der Cowboys-Defense war, lässt sich auch daran feststellen, auf wie vielen verschiedenen Wegen offene Receiver für Big Plays kreiert wurden. Früh im Spiel waren es einige tiefe Crosser, Over Routes zwischen die Coverage Zones der Cowboys. Dann war es mal Romeo Doubs, der Stephon Gilmore komplett ins Leere laufen ließ, seine In-Breaking-Route nach außen zurück zog und dort komplett offen war.

Und es war Luke Musgrave mit dem 38-Yard-Touchdown zum zwischenzeitlichen 41:16 spät im dritten Viertel.

Was wir hier haben, ist "Leak". Ein fantastisches Play-Design, welches wir in der NFL vor allem immer wieder von Shanahan/McVay-Style-Offenses sehen.

Und das ergibt Sinn, denn "Leak" funktioniert am besten mit einem angetäuschten Zone-Blocking-Run. Die Line bewegt sich also im Kollektiv in eine Richtung - hier in die rechte aus Sicht der Offense, und ganz links außen steht ein Tight End oder ein Receiver, hier eben Musgrave.

Musgrave täuscht an, als wäre er Teil des Blocking Schemes und als würde er synchron mit der Line arbeiten. Das sorgt dafür, dass die Defense ihn "vergisst", in dem Moment, in dem sie den Play-Action-Fake identifiziert. Der Quarterback geht per Rollout auf die andere - also hier die linke - Seite, sodass die Verteidiger, nachdem sie gesehen haben, dass der Quarterback noch den Ball hat, auch in diese Richtung mit gehen.

Das sorgt für den kompletten Coverage Bust gegen die "Leak" Route. Musgrave wird vom vermeintlichen Blocker zum vergessenen Receiver, und nachdem er sich erst synchron mit der Line bewegt hat, sprintet er dann vertikal und hat keinen Gegenspieler in Sichtweite. Musgrave hatte laut Next Gen Stats 17,2 Yards Separation - der sechsthöchste Wert in der Next-Gen-Stats-Ära, also seit 2016, bei einem Touchdown-Pass.

Loves erstes Playoff-Spiel war absolut sensationell. Zu sehen, wie er Probleme lösen kann, wie er vom Backfoot präzise Bälle Downfield wirft, wie er gegen den Blitz und bei Third Down Plays gemacht hat - das war das Playoff-Debüt eines Franchise-Quarterbacks.

Ihn und Matt LaFleur im Zusammenspiel zu sehen, war am Sonntag, und ehrlicherweise in der ganzen zweiten Saisonhälfte, spektakulär.

Die Cowboys waren das krasse Gegenteil davon. Dallas wirkte auf beiden Seiten des Balls nicht bereit für diese Partie, in die man immerhin als 7-Punkte-Favorit gegangen war. Zuhause, wo die Cowboys in dieser Saison kein Spiel verloren hatten bis dato. Die Offense hatte mal wieder nicht die Mittel, um einen Plan B In-Game zu entwerfen und auf die Defense vernünftig zu reagieren, während die Defense immer wieder in der Secondary auf dem falschen Fuß erwischt wurde, nur um dann in der zweiten Hälfte für die leichten Boxes am Boden bestraft zu werden.

Dieses Spiel wird Konsequenzen haben in Dallas, und das sollte es auch. Dieses Cowboys-Team muss sich an den Playoff-Auftritten messen lassen, und das war im dritten Jahr in Folge der dritte enttäuschende und mit Abstand der blamabelste Auftritt.

FOURTH DOWN: Was nicht unerwähnt bleiben sollte

Der Sieg der Lions war ein wahnsinnig treffendes Sinnbild - für beide Teams. Es kommt jedes Jahr vor, dass wir in den Playoffs riesige Überraschungen erleben. Spieler, die plötzlich in den Vordergrund treten, Teams, die auf andere Art und Weise gewinnen als gedacht.

Das Spiel zwischen den Rams und den Lions fiel nicht in diese Kategorie, auch wenn am Ende der erste Playoff-Sieg für Detroit seit 32 Jahren stand, mit Fans, denen Tränen in Augen standen und Coach Dan Campbell, der Jared Goff nach dem Spiel gegen das Ex-Team klarmachte, dass er "für Detroit gut genug" sei. Einige wirklich emotionale und auch aus neutraler Perspektive schöne Szenen.

Es war ein Spiel, in dem die Lions viel von dem zeigten, was sie in dieser Saison ausgemacht hat. Die Toughness im eigenen Run Game, eine gute Run-Defense, einige Shot Plays über die Mitte und Amon-Ra St. Brown als der Motor der Offense: St. Brown hatte sieben Catches in diesem Spiel, alle sieben haben First Downs kreiert, drei davon bei Third Down für 14, 23 und 30 Yards. Dazu kam der Game Winner bei Zweiter-und-Neun am Ende.

Und aus Rams-Sicht war es ein Spiel, in dem Stafford und Puka Nacua einmal mehr brillierten, in dem die Defense positiv überraschte und gerade an der Line of Scrimmage besser standhielt, als gedacht. Aber es war auch ein Spiel, in dem Sean McVays größte Schwachstelle - das Game Management - den Rams zum Verhängnis wurde.

Die beiden Red Zone Drives waren schlicht nicht gut gemanagt, die Rams kickten Field Goals von der gegnerischen 9- und der gegnerischen 11-Yard-Line, statt auf Stafford und das Passing Game zu vertrauen. McVay ging früh in der zweiten Hälfte zu locker mit seinen Timeouts um und bereits in der ersten Hälfte hätte er nach den beiden Touchdowns per 2-Point-Conversion den Rückstand auf drei Punkte verkürzen können. Stattdessen kickte er jeweils den Extrapunkt zum 10:14 und zum 17:21.

Sean McVay hatte gegen die Lions eines seiner schwächsten Spiele. Getty Images

Und dann natürlich der letzte Drive mit einem Punkt Rückstand. Statt bei Dritter-und-14 eine Completion für ein paar Yards zu priorisieren, vielleicht sogar in Field-Goal-Reichweite zu kommen oder dann das Fourth Down auszuspielen, hatten die Rams drei tiefe Routes über dem First Down Marker und Staffords Pass unter Druck Richtung Puka Nacua wurde - mit viel Körperkontakt - abgewehrt. Die Rams punteten und bekamen den Ball nicht mehr zurück.

In den Playoffs entscheiden umso mehr Kleinigkeiten. Und in diesen Kleinigkeiten hat McVay den Rams am Sonntag einen massiven Nachteil verschafft. Oder anders formuliert: Mit dem Game Management der Lions hätten die Rams dieses Spiel in meinen Augen gewonnen.

Welche Konsequenzen ziehen die Eagles? Dass dieses Eagles-Team nicht plötzlich in den Playoffs das Ruder herumreißen würde, davon musste man ausgehen. Philly hatte fünf der letzten sechs Regular-Season-Spiele verloren, darunter gegen die Giants, die Cardinals und die Seahawks mit Back-up-Quarterback Drew Lock.

Die größere Frage war selbst vor dem Wildcard-Spiel am Montagabend in Tampa Bay: Welche Konsequenzen würde diese Saison nach sich ziehen? Diese Saison, in der Philadelphia das ganze Jahr über auf die gleichen Probleme keine Antworten fand?

Der eklatante Part war, wie einfach es für die Bucs-Defense am Montagabend war - und gleichzeitig war das auch irgendwo ein Sinnbild für diese Eagles-Offense. Die Bucs spielten ganz in bester Todd-Bowles-Manier die Box aggressiv, ließen Philadelphia nicht ins Run Game kommen, und ohne den verletzten A.J. Brown war klar, dass es nur über DeVonta Smith gehen kann. Das klappte auch in der ersten Hälfte, in der zweiten dann weniger.

Nick Sirianni steht bei den Eagles in dieser Saison in der Kritik. Getty Images

Die Eagles beendeten das Spiel 0/9 bei Third Down und es war wieder eklatant, zu sehen, wie wenige Antworten die Eagles auf Pressure-Packages und den Blitz hatten.

Hurts stand 13 Mal in unter 2,5 Sekunden unter Druck, ein persönlicher Karriere-Höchstwert. Direkt damit zusammenhängend: Tampa Bay kreierte zehn (!) ungeblockte Pressures, die meisten für eine Defense in einem Spiel in dieser Saison.

All das sind Probleme, die sich wie ein roter Faden durch diese Eagles-Saison ziehen. Und das gilt genauso für die andere Seite des Balls: Das extrem anfällige Zentrum, der eklatante Mangel an Explosivität. Wie wenig Speed die Eagles hier haben, das war auch zum Ende der Regular Season etwa im Spiel gegen Arizona zu sehen.

Die Buccaneers hatten am Montagabend im ersten Viertel mehr Yards, als im gesamten Spiel gegen die Eagles in Woche 3 dieser Saison. Der Unterschied in puncto Explosivität zwischen der Bucs-Offense und der Eagles-Defense war mehrfach zu sehen.

Die Eagles sind nicht dafür bekannt, dass sie über die Maßen loyal einem Head Coach gegenüber sind. Selbst gegenüber verdienteren Coaches, als das Nick Sirianni ist. Einen radikalen Schritt würde ich hier keinesfalls ausschließen, umso mehr, weil Sirianni in dieser Saison nicht gezeigt hat, dass er die Probleme, die dieses Team geplagt haben, lösen kann. Und seine Coordinator-Besetzungen auf beiden Seiten des Balls erwiesen sich als fragwürdige Entscheidungen.

Falls Sirianni noch eine Saison bekommt, erwarte ich deutliche Veränderungen. Im Trainerstab, aber auch im Kader. Denn bei aller Kritik an den Eagles und daran, dass sie ihre PS nicht auf die Straße gebracht haben - und gerade offensiv gibt es da in meinen Augen wenige Ausreden -, muss man gleichzeitig festhalten, dass diese Defense deutlich über ihren Zenit hinaus ist. Die Defensive Line ist immer noch gut, aber alles dahinter ist fragwürdig, zu alt, zu langsam, zu inkonstant.

Das Aus in Tampa Bay war deutlich, einen Playoff-Run habe ich diesem Eagles-Team so oder so nicht zugetraut. Vielleicht war die Deutlichkeit dieser Niederlage auch nochmal ein Katalysator, um einige dringend benötigte Veränderungen in die Wege zu leiten.

Quo vadis, Pittsburgh Steelers? Kaum jemand dürfte den Steelers ernsthaft einen Strick daraus drehen, dass sie gegen Buffalo am Montagabend relativ chancenlos waren. Viel häufiger dagegen konnte man nach dem Ende der Regular Season das jährliche Lob für Head Coach Mike Tomlin lesen, der auch in seiner 17. Saison einen negativen Record verhindern konnte. Drei Mal gingen seine Steelers-Teams 8-8, die restlichen 14 Saisons beendete Tomlins Team mit einer positiven Bilanz.

Eine beeindruckende Serie, keine Frage. Aber ganz konkret bedeutete das in den letzten sechs Jahren auch: 9-6-1, 8-8, 12-4, 9-7-1, 9-8, 10-7. Ein Division-Titel, drei Playoff-Teilnahmen, kein Playoff-Sieg und in vier dieser sechs Jahre ein negativer Point Differential in der Regular Season.

Das liest sich schon ein wenig anders, und es ruft vor allem eine Assoziation hervor: Mittelmaß. Tomlin hat aus fast jedem dieser Teams mehr herausgeholt, als man im Vorfeld vermuten konnte. Und gleichzeitig ist es fair, zu hinterfragen, inwieweit seine Entscheidungen auf der offensiven Seite des Balls - allen voran die Offensive-Coordinator- und die Quarterback-Auswahl - dazu beigetragen haben, die Steelers wieder zu einem Titelanwärter zu formen. Und eben nicht "nur" gerade so über der 8-Siege-Marke zu schweben.

Denn das ist es, womit man die Steelers zunehmend assoziiert. Ein Team, das jährlich einige wilde Spiele gewinnt, das auch jedes Jahr einige Partien gewinnt, mit denen kaum jemand gerechnet hatte, das in der Summe aber nicht über das obere Mittelmaß hinauskommt und, wenn es für die Playoffs reicht, dort nur eine Statistenrolle spielt.

Das hier soll kein Aufruf zu einem Trainerwechsel werden, aber ich halte es für fair, zu hinterfragen, welche Schritte Tomlin und die Teamführung genau vornehmen wollen, um auch in den Playoffs mal wieder für Furore sorgen zu können?

Auch wenn es hier nicht um Tomlins Job gehen soll, so muss man doch festhalten, dass seine nächste Offensive-Coordinator-Verpflichtung weitreichende Folgen haben könnte. Und man muss festhalten, dass die Steelers nach dieser Saison den Quarterback-Markt sondieren müssen.

Kenny Pickett hatte eine höchst überschaubare Saison, auch wenn es Besserung nach dem Coordinator-Wechsel gab. Im Saison-Endspurt aber zweifelte kaum jemand an, dass es die richtige Entscheidung ist, mit Mason Rudolph als Starter in die Playoffs zu gehen. Obwohl Pickett längst wieder fit war.

Das für sich sollte eine klare Antwort auf die Frage geben, ob Pittsburgh ein Quarterback-Upgrade braucht. Mit Cousins, Fields, Tannehill oder auch Garoppolo werden Veterans verfügbar sein, wenn das der Weg ist, den Tomlin jetzt bevorzugt. Sich mit einem vertrauten Coordinator und Pickett als Starter zufrieden zu geben, wäre eine Entscheidung, die nur so nach Mittelmaß schreien würde.

In Cleveland ist die Zeit der guten Gefühle vorbei. Wenn man der deutlichen Niederlage in Houston aus Browns-Sicht irgendetwas Positives entlocken will - keine einfache Aufgabe, da auch diese eigentlich tolle Defense komplett auseinander fiel -, dann würde ich diese Interpretation vorschlagen: Diese klare Pleite, in Kombination mit den gravierenden Fehlern von Joe Flacco in der zweiten Hälfte, sollte zumindest die Offseason-Quarterback-Diskussionen ein wenig runterfahren.

Deshaun Watson hat einen voll garantierten 230-Millionen-Dollar-Vertrag, aus dem die Browns frühestens nach der 2026er Saison halbwegs realistisch rauskommen - und selbst dann sprechen wir über einen Dead Cap in Höhe von 72,9 Millionen Dollar. Der Vertrag ist das beste Argument für Watson, besser jedenfalls als die sportlichen Argumente, die er bislang seit seinem brisanten Trade nach Cleveland präsentieren konnte.

Rein aufgrund dieser finanziellen Perspektive wird Watson als unangefochtener Starter in die kommende Saison gehen. Doch im zweiten Jahr in Folge haben wir vermeintlich schlechtere - und ohne Frage deutlich günstigere - Quarterbacks gesehen, die in dieser Offense besser gespielt und bessere Zahlen aufgelegt haben: Jacoby Brissett letztes Jahr, bis Watson nach abgesessener Sperre zurückkam, und eben Flacco in dieser Saison.

Für Flacco und die Browns war in Houston Endstation. Jetzt verschiebt sich der Druck auf Deshaun Watson. Getty Images

Brissett und Flacco frisch vom heimischen Sofa sollten nicht der Maßstab für einen 230-Millionen-Dollar-Quarterback sein. Und doch sind genau sie die Spieler, an denen Watson sich jetzt messen lassen muss. Einerseits haben Flaccos Fehler am Samstag diese Messlatte wieder etwas relativiert, andererseits aber war sowohl mit Flacco, als auch mit Brissett sichtbar, wie rund diese Offense aussehen kann. Und dieses Gefühl fehlt bei Watson noch immer.

Nach der netten Story mit Brissett und der Feelgood-Story um Flacco ist die Zeit der guten Gefühle in Cleveland jetzt vorbei. Jetzt wird Watson wieder spielen und er wird sich sportlich beweisen müssen. Und das plötzlich im Kontrast zu zwei Quarterbacks, mit denen diese Offense Spaß gemacht hat.

Aus Browns-Sicht war das ein Spiel, in dem all die Verletzungen in der Offensive Line, in der Secondary, im Backfield, sehr deutlich wurden und die Fehler von Flacco waren irgendwo auch eine Konsequenz davon. Wenn Watson wieder spielt, muss man erwarten, dass er nicht nur in der Lage ist, die Offense auf einem höheren Level umzusetzen, sondern auch, dass er solche Probleme kompensieren kann.