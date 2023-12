Cowboys besiegen Eagles - 49ers an 1 - Refs bringen Mahomes auf die Palme

Das Rennen um den Top Seed in der NFC ist am Sonntag noch spannender geworden. Die Dallas Cowboys gaben den Philadelphia Eagles das Nachsehen und zogen vorerst am Divisionsrivalen vorbei. Vorne liegen nun die San Francisco 49ers, die sich erneut gegen die Seattle Seahawks durchsetzen.

Eagles-Offensive stottert - Cowboys-Kicker baut Rekordserie aus

Eine Woche nachdem sie von den 49ers zerlegt worden waren, zogen die Eagles auch beim 13:33 in Dallas klar den Kürzeren. Während der erneut starke Cowboys-Quarterback Dak Prescott (24/39, 271 Yards) Touchdownpässe auf CeeDee Lamb und Michael Gallup warf, ging die Eagles-Offensive um Jalen Hurts (197 Yards, 30 Rushing Yards) leer aus - und leistete sich zudem drei Fumbles. Den einzigen Touchdown der Gäste verbuchte die Defense: Jalen Carter trug den Ball nach einem Fumble über 42 Yards in die Endzone der Cowboys.

Diese konnten sich auf dem Weg zum 15. Heimsieg in Serie nicht nur auf ihre starke Defense, sondern einmal mehr auch auf ihren Rookie-Kicker verlassen. Brandon Aubrey verwandelte vier Field-Goal-Versuche und steht nun bei 30 von 30. Schon längst eine Rekord-Serie: Der bisherige NFL-Bestwert für einen Rookie-Kicker hatte bei 18 gelegen. Bemerkenswert ebenfalls: Bei den Cowboys stand Head Coach Mike Carthy nur vier Tage nach einer Notfall-Blinddarm-OP schon wieder an der Seitenlinie.

Sein Team liegt mit einer Bilanz von 10-3 jetzt gleichauf mit Philadelphia, das das erste Duell mit den Cowboys für sich entschieden hatte. Dallas steht momentan zwar an der Spitze der NFC East, sollten die Eagles ihre vier ausstehenden Spiele (allesamt gegen Teams mit negativer Bilanz) gewinnen, hätten sie den entsprechenden Tie Breaker aber auf ihrer Seite und den Division-Sieg damit sicher.

Purdy legt neuen Karriere-Bestwert auf - 49ers an der Spitze der NFC

Nicht mehr in eigener Hand hat Philadelphia hingegen sein Schicksal in Sachen Top Seed, den vier Spiele vor Schluss nun die San Francisco 49ers (ebenfalls 10-3) innehaben. Der fünfmalige Super-Bowl-Sieger entschied auch das fünfte Duell in Folge mit Divisionsrivale Seattle Seahawks für sich.

Beim 28:16-Erfolg sorgte Quarterback Brock Pury (19/27, 2 TD, INT) mit 368 Passing Yards für einen neuen Karriere-Bestwert. Das ihm zur Verfügung stehende Arsenal an Playmakern setzte er dabei erneut gut ein. Deebo Samuel verbuchte zwei Touchdowns, George Kittle sorgte für einen langen Touchdown-Catch. Hinzu kamen 126 Receiving Yards von Brandon Aiyuk und 145 Rushing Yards von Christian McCaffrey, der die Partie mit einem furiosen 72-Yard-Lauf eröffnete.

Der zweite NFC-West-Titel in Folge ist den 49ers bei vier Siegen Vorsprung auf die Los Angeles Rams und Seattle (beide 6-7) rechnerisch kaum noch zu nehmen. Die Seahawks, bei denen Drew Lock (22/31, 269 Yards, 2 TD, 2 INT) den verletzten Geno Smith vertrat, haben nach vier Niederlagen in Folge (Novum in 14 Jahren unter Head Coach Pete Carroll) ohnehin ganz andere Sorgen. Als nächstes wartet ein Heimspiel gegen die Eagles.

Bills bleiben in Arrowhead am Leben - Spektakuläres Chiefs-Play zurückgepfiffen

Immer dramatischer wird das Rennen um die Wildcard-Tickets der AFC, in der nach Woche 14 gleich sechs Teams bei 7-6 stehen. Eines davon sind die Buffalo Bills, die bei den Kansas City Chiefs einen in Sachen Play-offs fast schon überlebenswichtigen 20:17-Sieg einfuhren.

Kurz vor Schluss schien der amtierende Super-Bowl-Champion das Duell dabei gedreht zu haben: Nach einem Pass von Patrick Mahomes (25/43, 271 Yards, TD, INT) warf Tight End Travis Kelce einen unglaublichen Lateral-Pass auf Kadarius Toney, der in die Endzone spazierte. Doch eines der spektakulärsten Plays der laufenden NFL-Saison wurde von den Schiedsrichtern zurückgepfiffen, weil Toney beim Snap zuvor mit dem Fuß klar in der "Neutral Zone" gestanden hatte. Offensives Abseits!

Ich spiele seit sieben Jahren in der NFL und habe noch keinen Call wegen Offensive Offside erlebt. Patrick Mahomes

Ein seltener Call, der sowohl Mahomes als auch Head Coach Andy Read komplett auf die Palme brachte. Der aufgebrachte Star-Quarterback schickte nach Spielende wütende Wortsalven Richtung Schiedsrichter. "Ich spiele seit sieben Jahren in der National Football League und habe noch keinen Call wegen Offensive Offside erlebt", war Mahomes in der Pressekonferenz nach dem Spiel immer noch auf 180. „Es ist ein bisschen peinlich für die Liga, das so etwas passiert”, schlug Reid in eine ähnliche Kerbe.

Herbert bricht sich den Zeigefinger der Wurfhand - Las Vegas erlebt ungeahnte Unterhaltung

Die Chiefs, die schon nach der Niederlage in Green Bay über späte Schiedsrichter-Entscheidungen geklagt hatten, stehen damit nur noch bei 8-5. Angesichts eines leichten Restprogramms sollte in der AFC West für Mahomes & Co. zwar eigentlich nichts mehr anbrennen. Die Denver Broncos (7-6) sitzen ihnen allerdings nach dem 24:7 bei den Los Angeles Chargers, die Quarterback Justin Herbert (gebrochener Zeigefinger) verloren, aber im Nacken.

Die Zocker-Metropole Las Vegas, in der kommenden Februar der Super Bowl stattfindet, sah indes ungeahntes "Entertainment". Beim Duell der Raiders mit den Minnesota Vikings stand es bis 1:57 Minuten vor Schluss 0:0! Dann sorgte Kicker Greg Joseph mit einem 36-Yard-Field-Goal für den 3:0-Erfolg der Vikings. Das letzte NFL-Spiel, in dem es nach der regulären Spielzeit 0:0 stand, war das Duell zwischen den New York Giants und den Detroit Lions am 7. November 1943.