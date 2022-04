COVID-19: Zetterer positiv getestet

Der SV Werder Bremen muss am Sonntag im Heimspiel gegen den SV Sandhausen auf Torhüter Michael Zetterer verzichten.

Ersatztorhüter Michael Zetterer wird dem SV Werder Bremen am Sonntag im Heimspiel gegen den SV Sandhausen (13.30 Uhr, LIVE! bei kicker) nicht zur Verfügung stehen.

Der 26-jährige Keeper wurde am Donnerstag positiv auf das Coronavirus getestet. Wie die Hanseaten am heutigen Freitag mitteilten, habe ein PCR-Test das Ergebnis bestätigt. Zetterer befinde sich bereits in häuslicher Isolation. Wer für den gebürtigen Münchner in den Kader nachrückt, ließ der SV Werder noch offen.

Zetterer war als Nummer 1 in die Saison gestartet und stand an den ersten elf Spieltagen im Werder-Tor (kicker-Notenschnitt 3,14). Dann verlor er seinen Platz an Jiri Pavlenka, der seither alle 16 Spiele bestritt und einen kicker-Notenschnitt von 3,06 vorweist.