COVID-19 überstanden: Kaminski zurück im Training

Marcin Kaminski ist nach überstandener COVID-19-Erkrankung zurück auf Schalke, derweil fehlen neben Kapitän Danny Latza aktuell auch Dominick Drexler und Malick Thiaw.

Danny Latza fehlte am Dienstag krankheitsbedingt beim Training des FC Schalke, um COVID-19 soll es sich aber nicht handeln. Dominick Drexler gilt derweil zumindest als Kontaktperson eines Infizierten und blieb der Einheit daher vorsichtshalber fern. Malick Thiaw verzichtete aus Gründen der Belastungssteuerung auf eine Teilnahme. Das hat der Klub mitgeteilt.

Marcin Kaminski stand hingegen wieder auf dem Platz. Er hat seine COVID-19-Erkrankung überstanden und befindet sich nun im Training, um bestenfalls nächste Woche Samstag gegen Jahn Regensburg wieder ein Kader-Kandidat zu sein.

Der Linksfuß hatte in den ersten 18 Saisonspielen keine Sekunde verpasst, in den ersten beiden Spielen dieses Jahres gegen Holstein Kiel (1:1) und Erzgebirge Aue (5:0) fehlte er nun aber. Für ihn war Salif Sané nach monatelanger Verletzungspause in die Startelf gerückt. Der Verteidiger hielt gegen Kiel 69 Minuten durch, in Aue sogar von der ersten bis zur letzten Minute.

Sané hatte die zentrale Rolle in der Dreierkette übernommen und nicht Kaminskis Part auf der linken Seite. Hier agierten Ko Itakura gegen Kiel und Thiaw gegen Aue, beide erhielten für ihren Auftritt jeweils die kicker-Note 3.