COVID-19-Sorgen: Bielefeld ohne Ortega Moreno und Prietl?

Der Tabellenvorletzte Arminia Bielefeld muss zum Abschluss der Hinrunde bei RB Leipzig womöglich auf ein Leistungsträger-Duo verzichten.

Meldungen in Bielefelder Medien zufolge haben sich Torhüter Stefan Ortega Moreno und Kapitän Manuel Prietl mutmaßlich mit dem Corona-Virus infiziert. Eine Stellungnahme des Klubs stand am Samstagvormittag zunächst noch aus. Nach kicker-Informationen befinden sich die Trainingslager-Zimmernachbarn in Bielefeld, während der übrige Tross am Freitagnachmittag die Reise nach Sachsen angetreten hatte.

Bitterer Jahresabschluss für Ortega Moreno

Besonders für Torhüter Ortega Moreno wäre es das bittere Ende eines sportlich erfolgreichen Jahres. Der 29-Jährige hatte seit dem Bielefelder Aufstieg 2020 keine einzige Bundesliga-Minute verpasst und am vergangenen Dienstag beim 2:0 gegen Bochum sein 50. Erstligaspiel in Serie bestritten. Im Sommer war er nach guten Leistungen in der Saison 2020/21 vom DFB auf Abruf für den Nationalmannschaftskader zur Europameisterschaft nominiert worden. Bei einem Ausfall Ortega Morenos käme der im August dieses Jahres von Werder Bremen verpflichtete Stefanos Kapino zu seinem fünften Bundesligaspiel, dem ersten für die Ostwestfalen.

Für Manuel Prietl (44 Bundesligaspiele, ein Tor) bieten sich im defensiven Mittelfeld im Vergleich zur Partie gegen Bochum zwei Alternativen an. So könnte der zuvor selbst wegen einer COVID-19-Infektion ausgefallene Sebastian Vasiliadis, der in der Woche das Trainingspensum wieder steigerte, in die Startelf zurückkehren. Als Nachrücker in diesem Mannschaftsteil steht darüber hinaus Fabian Kunze bereit, bei einer veränderten Grundausrichtung möglicherweise auch an der Seite von Vasiliadis.