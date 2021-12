COVID-19: Bielefeld ohne Ortega Moreno und Prietl

Der Tabellenvorletzte Arminia Bielefeld muss zum Abschluss der Hinrunde bei RB Leipzig auf ein Leistungsträger-Duo verzichten.

Wie die Bielefelder inzwischen bestätigten, haben sich Torhüter Stefan Ortega Moreno und Kapitän Manuel Prietl mit dem Coronavirus infiziert und in häusliche Isolation begeben. Die Befunde habe die standardisierte Reihentestung ergeben. "Alle weiteren Tests der Lizenzspielerabteilung ergaben ein negatives Ergebnis."

Bitterer Jahresabschluss für Ortega Moreno

Besonders für Torhüter Ortega Moreno ist es das bittere Ende eines sportlich erfolgreichen Jahres. Der 29-Jährige hatte seit dem Bielefelder Aufstieg 2020 keine einzige Bundesliga-Minute verpasst und am vergangenen Dienstag beim 2:0 gegen Bochum sein 50. Erstligaspiel in Serie bestritten. Im Sommer war er nach guten Leistungen in der Saison 2020/21 vom DFB auf Abruf für den Nationalmannschaftskader zur Europameisterschaft nominiert worden. Nun kommt der im August dieses Jahres von Werder Bremen verpflichtete Stefanos Kapino zu seinem fünften Bundesligaspiel, dem ersten für die Ostwestfalen.

Für Manuel Prietl (44 Bundesligaspiele, ein Tor) läuft in Leipzig der zuvor selbst wegen einer COVID-19-Infektion ausgefallene Sebastian Vasiliadis auf, der in der Woche das Trainingspensum wieder gesteigert hatte.