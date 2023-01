Covic vermiest Klingbeils Debüt bei Carl Zeiss Jena

Ein Tor von Maurice Covic in Diensten von Hertha BSC II hat dafür gesorgt, dass René Klingbeil am Sonntag ein missglücktes Debüt als Cheftrainer des FC Carl Zeiss Jena erlebt hat. Zum Start in die Restrunde standen am Freitagabend zwei Hauptstadtduelle auf dem Programm. Der Berliner AK trennte sich torlos von Tennis Borussia, während der BFC Dynamo den SV Lichtenberg 47 bezwang. Die weiteren Partien wurden witterungsbedingt abgesagt.

Am Freitag startete die Regionalliga Nordost in die zweite Saisonphase. Nach der witterungsbedingten Absage des 17. Spieltages unmittelbar vor Weihnachten verlegten die Verantwortlichen des Nordostdeutschen Fußballverbandes (NOFV) den Re-Start in 2023 um eine Woche nach vorne. Die Witterung ist aber auch Mitte Januar ein beherrschendes Thema. Sechs Begegnungen fielen erneut dem Wetter zum Opfer. Übrig geblieben sind zwei Hauptstadtduelle am Freitagabend und die Sonntagspartie zwischen Hertha BSC II und dem FC Carl Zeiss Jena.

Goller rettet Hertha II gegen Jena den Sieg

Mit dem vom Co- zum Cheftrainer aufgerückten René Klingbeil spielte Carl Zeiss Jena gegen Hertha BSC II. Nach anfänglichem Übergewicht der Thüringer entwickelte sich ab der 20. Minute ein ausgeglichenes und gleichsam ansehnliches Match. Hinten war FCC-Schlussmann Kunz ein sicherer Rückhalt, vorne fehlte Jena aber die letzte Präzision. Aus der Halbzeitpause kamen die Berliner mit wesentlich mehr Schwung, ehe Jena nach gut einer Stunde wieder gefährliche Torchancen herausspielen konnte. In der 75. Minute durften die selbsternannten "Hertha-Bubis" jubeln, Covic traf mit einem wuchtigen und platzierten Flachschuss. Bei der anschließenden Schlussoffensive der Gäste konnte sich Goller im Berliner Tor bei seinem Regionalliga-Debüt mit mehreren Paraden auszeichnen und so den Heimsieg festhalten.

BAK mit Problemen bei TeBe

Als Tabellenvierter ging der Berliner AK am Freitag als klarer Favorit ins Gastspiel beim abstiegsbedrohten Stadtrivalen Tennis Borussia. Allerdings tat sich die Mannschaft von Benjamin Duda gegen defensiv gut eingestellte Gastgeber äußerst schwer, in gefährliche Räume vorzudringen. Aber auch der Truppe von Neu-TeBe-Coach Christopher Brauer, der pikanterweise bis Ende 2022 Co-Trainer beim BAK gewesen ist, gelang offensiv wenig, obwohl sie gegen Ende des ersten Durchgangs sogar Feldvorteile verbuchte. Nach dem Seitenwechsel blieben die Gastgeber am Drücker und erspielten sich auch Chancen. Zwick hielt dem BAK aber das Remis fest.

BFC Dynamo macht es spannend

Im Abstiegskampf steckt auch der SV Lichtenberg 47, der sich im zweiten Freitagsspiel Punkte beim BFC Dynamo erhofft hatte. Daraus wurde nichts.. Die Gastgeber waren in den ersten Minuten um Spielkontrolle bemüht. Gefährlich wurde die Mannschaft von Heiner Backhaus aber zunächst nicht. Die meiste Zeit wanderte der Ball im Mittelfeld zwischen den Teams hin und her. Überraschend ging die Heimelf dann aber in Führung. Siebeck angelte sich einen langen Ball und bugsierte diesen vorbei an Keeper Wollert in die Maschen (34.). Anschließend wurde das Match etwas interessanter. Dem amtierenden Meister tat die Führung sichtlich gut. Beck legte mit Wiederbeginn den zweiten Treffer nach (46.) und schürte wenig später aus der Drehung seinen Doppelpack zum 3:0 (57.). Gawe sorgte mit einem verwandelten Handelfmeter für neue Spannung (68.), die Brando mit einem Distanzschuss zum 2:3 weiter auflodern ließ (76.). Mit einem Punkt belohnt wurde die Lichtenberger Aufholjagd aber nicht mehr.

stw/dw