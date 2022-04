Courtois zur Chelsea-Zeit: "Das Ende war nicht schön"

Real Madrid ist heute Abend (21 Uhr, LIVE! bei kicker) in der Champions League in London beim FC Chelsea gefordert. Thibaut Courtois will das Duell nicht mit dem aus dem vergangenen Jahr vergleichen.

Im vergangenen Jahr trafen sich beide Mannschaften auch schon in der Champions League. Damals im Halbfinale, damals zog Chelsea weiter - und gewann später auch den Titel. "Letztes Jahr war das Spiel anders. Es war im Halbfinale und ohne die Fans. Wir befinden uns in einer neuen Saison. Wir sind in guter Form, haben viel Lust und die richtige Intensität", so Real-Keeper Courtois vor der Begegnung.

Der Schlussmann wird alles daran setzen, dass die beiden Spiele mit den Blues dieses Jahr in Richtung Real kippen. Und der Belgier ist in bestechender Form, das hat er beim jüngsten 2:1-Sieg in Vigo einmal mehr unter Beweis gestellt. "Ich befinde mich in einer der besten Phasen meiner Karriere und hoffe, dass ich der Mannschaft weiterhin mit wichtigen Paraden helfen kann", sagte der 29-Jährige. "Im Rückspiel im Bernabeu ist alles möglich, und deshalb hoffen wir, dass wir hier ein gutes Ergebnis erzielen."

Für den Keeper ist es auch eine Rückkehr an die alte Wirkungsstätte. "Ich habe hier vier Jahre lang gespielt und habe nur gute Erinnerungen. Ich habe zwei Meisterschaften und zwei Pokale (Pokal und Ligapokal, d.Red.) gewonnen", berichtete Courtois, der auch einräumte: "Das Ende war nicht so schön, aber Transfers sind immer schwierig. Wir sind hierher gekommen, um zu gewinnen und uns am Ende für das Halbfinale zu qualifizieren. Das ist das Wichtigste."

Gute Nachrichten gab es für die Königlichen auch bereits vor dem Spiel, denn Trainer Carlo Ancelotti konnte sich nach Corona-Infektion freitesten und wird am Abend an der Stamford Bridge an der Seitenlinie stehen.