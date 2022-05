Courtois in der Offensive: "Viele Leute haben über mich gelacht"

Thibaut Courtois (30) war am Samstag Garant für Real Madrids nächsten Champions-League-Triumph. Nach dem 1:0 gegen Liverpool machte der Belgier aber auch seinem Ärger ordentlich Luft.

Die Momente nach dem großen, von ihm lang ersehnten Wurf genoss Thibaut Courtois mit der Familie. Der belgische Nationalkeeper spielte auf dem Rasen mit seinen Kindern Adriana und Nicolas, immer wieder küsste er den Pokal. "Das ist das beste Gefühl meines Lebens, abgesehen von der Geburt meiner Kinder", gestand er: "Darum bin ich auch sofort zu meiner Familie gelaufen. Sie wissen, was ich in all den Jahren geopfert habe."

In Spanien wurde der Keeper, dem der kicker für seine Finalleistung wenig überraschend die Bestnote gab, mit Lob überschüttet. Die "Marca" schrieb am Sonntag vom "Wunder des heiligen Courtois", aus dessen Händen man "einen Guss herstellen und sie in einem Museum ausstellen" sollte. Die AS nannte den zum besten Spieler des Finals gekürten Torhüter schlicht "die belgische Wand".

Herausragende Paraden brachten Sadio Mané und Mo Salah um sicher geglaubte Tore. Auch Jürgen Klopp musste die Leistung von Courtois schmerzvoll anerkennen. "Die wichtigste Parade war die gegen Mané, denke ich", sagte Courtois hinterher: "Das war wirklich schwer, aber ich habe jeden meiner 200 Zentimeter genutzt, um hinzukommen - und habe mich dann für den Abpraller blitzschnell umgedreht."

Ein Schlüsselmoment für den Abend von Courtois, wie er selbst erklärte: "Nach dieser Parade hatte ich es im Gefühl, dass heute Abend niemand gegen mich treffen wird." Und so kam es schließlich auch.

Den Moment der Pressekonferenz zur Ehrung des "Spieler des Spiels" nutzte Courtois dann allerdings auch, um seinem Ärger Luft zu machen. "Es gab ein Magazin, das mich im März nicht zu den zehn besten Torhütern zählte. Ich finde, das ist mangelnder Respekt", holte Courtois aus: "Ich sage nicht, dass sie mich auf Platz eins setzen müssen, das ist mir egal. Aber dass ich nach so einer Saison nicht unter den ersten Zehn bin, ist komisch." Gemeint war das britische Magazin "FourFourTwo".

"Es hängt damit zusammen, wie ich Chelsea verlassen habe"

Für Courtois sei es nicht überraschend, dass gerade auf der Insel ein solches Urteil über ihn gefällt werde. "Gestern habe ich auch viel lustiges Zeug aus England gesehen", machte Reals Keeper mit seiner Kritik weiter: "Ich glaube, es hängt damit zusammen, wie ich Chelsea verlassen habe. Aber ich denke, es ist, wie es ist. Ich habe zweimal die Premier League in England gewonnen und ich finde, dass ich nie wirklich die Anerkennung dafür bekomme."

Das ist also ein ganz nettes Comeback. Thibaut Courtois

Auch Hohn schlug ihm auf seinem Weg entgegen. "Besonders nach meinem ersten Jahr in Madrid, das nicht großartig war, haben viele Leute über mich gelacht, und jetzt bin ich hier als Gewinner. Das ist also ein ganz nettes Comeback", schmunzelte Courtois.

Sieger ist er auch über die vielen Liverpool-Fans im eigenen Freundeskreis. "Die haben mir vor dem Spiel gesagt, dass ich heute gedemütigt werde", so Courtois, der anfügte: "Ich denke, das Gegenteil war der Fall."