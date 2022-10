Courtois auf der Kippe: Hat der "schüchterne" Lunin das Zeug zum Clasico?

Ob Thibaut Courtois im Clasico zwischen den Pfosten steht, ist äußerst fraglich. Ersatzmann Andriy Lunin wäre die Alternative. Ist der Ukrainer dem Druck gewachsen?

Es geht nur schleppend voran mit der Genesung von Thibaut Courtois. Auch am Donnerstag nahm der Belgier nicht am Training auf dem Platz teil, er erholt sich langsamer als erwartet von seiner Ischias-Verletzung. Eigentlich hätte der Belgier schon am Dienstag einsteigen sollen. Somit bleiben nur noch zwei Trainingseinheiten zur Vorbereitung auf das ewige Duell mit dem FC Barcelona am Sonntag (16.15 Uhr, LIVE! bei kicker).

Auch die Angst vor einem Rückfall lässt die Madrilenen zaudern, seinen letzten Einsatz bestritt er schließlich für das belgische Nationalteam gegen die Niederlande am 25. September. Die Anzeichen erdichten sich somit, dass gegen Barça erneut die Stunde von Andriy Lunin schlägt.

Real griff für Lunin ordentlich in die Tasche

Selbst für viele Real-Fans ist der 23-Jährige ein unbeschriebenes Blatt, dabei steht der 1,91 Meter große Ukrainer schon seit Sommer 2018 (und bis 2024) bei den Königlichen unter Vertrag. 7,5 Millionen Euro überwies Real damals an Sorja Luhansk, eine durchaus stattliche Summe für einen damals 19-jährigen Torhüter.

Eine Investition in die Zukunft, die immer noch schwer zu beurteilen ist. Mit der Ukraine wurde Lunin 2019 U-20-Weltmeister, kam aber am starken Stammkeeper Keylor Navas nicht vorbei. Über Leihen wollte Real dem Youngster Spielpraxis verschaffen, doch das misslang über weite Strecken. Sowohl bei den damaligen Erstligisten CD Leganes (2019/20) als auch in der Folgesaison bei Real Valladolid saß er ebenfalls auf der Bank, im Januar 2020 stand er bei Zweitligist Real Oviedo endlich zwischen den Pfosten und absolvierte 20 Spiele.

Seit seiner Rückkehr im Sommer 2020 - inzwischen hatte Real Courtois verpflichtet - lauert Lunin auf seine seltenen Chancen. Für Real stehen insgesamt vier Ligaspiele (ein Sieg, zwei Remis, eine Niederlage), drei Partien in der Copa del Rey (2/0/1) und zwei Spiele in der Königsklasse (1/1/0) zu Buche. In den Einsätzen als Courtois-Ersatz gegen Osasuna (1:1), zuhause gegen Donezk (2:1), bei Getafe (1:0) und bei Schachtar (1:1) ließ er sich nicht viel zu Schulden kommen, zeigte sowohl einige starke Paraden als auch die eine oder andere leichte Unsicherheit.

"Nicht der Typ, der viel redet"

Und was sagt Carlo Ancelotti? "Er ist jung und hat viele Qualitäten", so der Italiener vor der Partie gegen Donezk. "Und diese Spiele helfen ihm, Erfahrungen und Kenntnisse zu sammeln, die ihm bis jetzt fehlen." Ancelotti charakterisierte den neunmaligen ukrainischen Nationalkeeper als einen "eher schüchternen Typen. Er ist nicht der Typ, der zu viel redet, und das ist in Ordnung. Außerdem betreffen ihn die Ereignisse in der Ukraine."

Immerhin hat Lunin das Duell mit den Ersatztorhütern für sich entschieden. Sollte Courtois nicht fit werden, dürften wie zuletzt auch Lucas Canizares (19), Sohn des ehemaligen spanischen Nationalkeeper Santiago Canizares, sowie Luis Lopez auf der Bank sitzen.