Coupe de France: 16.000 Kilometer einfach für Fünftligist Thionville

Seit geraumer Zeit spielen Klubs aus französischen Übersee-Departments im Coupe de France mit. Mit nahezu bizarren Konsequenzen.

Amtierender Pokalsieger in Frankreich: Der FC Toulouse bei seinen Feierlichkeiten im Mai. AFP via Getty Images

Seit Montag sind sie unterwegs, die Kicker des französischen Fünftligisten US Thionville. 16 Feldspieler und zwei Torhüter zählen zur Reisegruppe, die den TGV nach Paris bestieg. Von dort ging es weiter mit dem Flugzeug nach Singapur und anschließend nach Neukaledonien. Summa summarum 16.315 Kilometer Wegstrecke. Einfach.

Zur Geografie: Thionvilles Pokalgegner ist in Hienghene beheimatet, im Norden Neukaledoniens gelegen und damit noch einmal knapp 400 Kilometer vom Flughafen der Hauptstadt Noumea entfernt. Neukaledonien, östlich von Australien im Pazifik zu finden, ist wiederum eines der französischen Übersee-Departments wie auch Guadeloupe, Französisch-Guayana, Martinique oder Tahiti.

Ehemaliger Fritz-Walter-Klub

Als die Amateurfußballer aus der kleinen Moselstadt in der Nähe von Metz - für einen der Vorgängervereine des US Thionville spielte auch DFB-Ehrenspielführer Fritz Walter im Jahr 1943 kurze Zeit - bei 30 Grad Celsius am Zielort angekommen waren, warteten nicht gerade weiße Strände und kühle Drinks auf sie. Sondern eher das vielleicht kurioseste Pflichtspiel, das sie am Samstag (15 Uhr Ortszeit, 5 Uhr Festlandzeit Frankreich) in ihrer Karriere bestreiten werden.

"Das wird kein Urlaub - wir wollen in die nächste Runde", sagte Trainer Julien Francois vor dem Spiel gegen den ozeanischen Champions-League-Sieger von 2019 und ehemaligen Klub-WM-Teilnehmer. "Zum Glück haben alle Arbeitgeber mitgespielt und den Spielern frei gegeben", fügte sein Klubchef Francois Ventrici im Gespräch mit der Zeitung "Le Republicain Lorrain" hinzu.

Den Strand von Hienghene werden Thionvilles Fußballer wohl selten zu sehen bekommen. picture alliance / imageBROKER

Die Arbeitgeber bekommen ihre Angestellten auch zügig zurück nach dem Spiel, Zeit für Sightseeing bleibt Thionville auch nach Schlusspfiff nicht, da schon am Mittwoch darauf das Auswärtsspiel bei ES Troyes AC 2 wartet (250-Kilometer-Sprint).

Knapp am Weltrekord vorbei

Ein Einzelfall ist die Fernreise indes nicht - und Thionville konnte auch nicht gezwungen werden. Denn zum einen kommt es seit der Aufnahme der Übersee-Department-Klubs in den Coupe de France anno 1961 immer wieder zu derartigen Reisestrapazen, zum anderen haben sich im Vorfeld des Wettbewerbs 15 Vereine für diese Art von Pokal-Trips bereiterklärt. Die Kosten trägt übrigens der Verband.

Den Weltrekord für ein Pflichtspiel auf Vereinsebene stellt Thionville nicht auf. Der FC Trelissac aus der Dordogne trat 2014 ebenfalls in Neukaledonien an - und musste 17.142 Kilometer "one way" überbrücken.