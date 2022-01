Coup in der Landesliga: MSV Düsseldorf verpflichtet Ex-Profi Assani Lukimya

Oberliga Niederrhein heißt das Ziel des MSV Düsseldorf - und dafür hat der aktuelle Landesliga-Tabellenführer einen prominenten Namen präsentiert: Der ehemalige Werder-Profi Assani Lukimya (35) schließt sich dem Verein mit sofortiger Wirkung an.

Mit neun Zählern Vorsprung überwintert der MSV Düsseldorf derzeit in der Gruppe 1 der sechstklassigen Landesliga Niederrhein, aus 14 Partien gab es 13 Siege bei nur einer Niederlage. Das Ziel für die Düsseldorfer heißt Oberliga - und helfen soll bei diesem Vorhaben ein Mann, der bis vergangenen Sommer noch im Profigeschäft zuhause war. Wie der MSV auf seiner Facebook-Seite mitteilt, wird der Deutsch-Kongolese Assani Lukimya künftig das MSV-Trikot tragen - ein echter Transferhammer für die Landesliga.

Lukimya, 1986 im damaligen Zaire (heute Demokratische Republik Kongo) geboren, kam im Alter von acht Jahren nach Deutschland, durchlief in Berlin die Nachwuchsabteilungen von Tasmania und Hertha BSC, bevor er in Rostock seine ersten Schritte im Profifußball machte. Über Jena führte sein Weg weiter zu Fortuna Düsseldorf, zur Saison 12/13 schloss sich der großgewachsene Innenverteidiger dann dem SV Werder Bremen an, für den er in den folgenden vier Spielzeiten auf 83 Bundesliga-Spiele (vier Tore) kam. Im Winter 2016 wurde Lukimya für rund zwei Millionen Euro nach China transferiert, das Abenteuer Liaoning Whowin dauerte drei Jahre. Anschließend folgte die Rückkehr nach Deutschland: Bei seiner letzten Profistation KFC Uerdingen kickte er bis Sommer 2021 in Liga 3. Seitdem war Lukimya vereinslos.

Das ändert nun der MSV Düsseldorf: "Der Dank geht an die sportliche Leitung und den beteiligten Personen, die das möglich gemacht haben. Und natürlich geht der Dank auch an Assani, der das Projekt MSV Düsseldorf aktiv mitgestalten möchte", vermeldet der MSV den spektakulären Wintertransfer.