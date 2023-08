"Coup des Jahres": Brinkmann führt Deutschland zur Makkabiade

Ex-Profi Ansgar Brinkmann soll die deutschen jüdischen Fußballer zum Erfolg bei der "Makkabiah 2025" in Israel führen. Beim Verband ist man begeistert.

"Wir haben den Coup des Jahres gelandet", sagte Alon Meyer, Präsident von Makkabi Deutschland der "Deutschen Presse-Agentur" (dpa) am Samstag - und meint damit die Verpflichtung von Ansgar Brinkmann, der die deutsche Mannschaft als Coach zur kommenden Makkabiade führen soll. Die findet 2025 in Israel statt und ist - in etwa vergleichbar mit den Olympischen Spielen - die größte internationale jüdische Sportveranstaltung der Welt. Der Kontakt wurde über eine gemeinsame Bekannte hergestellt, so Meyer, Brinkmann sei sofort hellauf begeistert gewesen. Zuerst hatte die "Bild" über Brinkmanns neues Engagement berichtet.

Der heute 54-jährige Brinkmann, der unter anderem für Eintracht Frankfurt und Arminia Bielefeld gespielt hat und auf insgesamt 59 Erstliga- und 316 Zweitliga-Spiele kam, galt zu seiner aktiven Zeit als einer der letzten Typen der Bundesliga. Brinkmann besitzt die A-Trainerlizenz, arbeitete zudem lange als Scout und trat als Fußballexperte in diversen Medien in Erscheinung. Nun soll er in den kommenden zwei Jahren mit seinem aus drei Personen bestehenden Team die besten jüdischen Fußballer Deutschlands finden, um mit diesen wieder in die Erfolgsspur zurückzukehren. "Wir waren bei den European Games 2015 Europameister, zuletzt haben wir - wie der DFB - aber geschwächelt", sagte Meyer gegenüber der dpa.

Mit der "sensationellen" Verpflichtung des 54-Jährigen, der zu aktiven Zeiten aufgrund seiner technischen Fähigkeiten und Kabinettstückchen auch der "Weiße Brasilianer" genannt wurde und ehrenamtlich für Makkabi Deutschland arbeitet, erhofft sich der Makkabi-Präsident bei den Weltspielen die Rückkehr zum Erfolg.