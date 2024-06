Coulibalys Perspektive hängt an Süle und Hummels

Dortmunds Soumaila Coulibaly (20) wusste bei seiner einjährigen Leihe nach Antwerpen in der Hinrunde zu überzeugen - unter anderem sammelte er Erfahrungen in der Champions League: Alle sechs Gruppenspiele bestritt er über die volle Distanz. In der Rückrunde warfen ihn allerdings Verletzungen zurück. Wie es nun im Sommer mit dem Innenverteidiger beim BVB weitergeht, ist auch abhängig vom Verbleib Mats Hummels’ und Niklas Süles.