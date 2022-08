Cottbusser Heimauftakt geglückt - Cigerci sorgt für späten Altglienicke-Erfolg

Am Samstag fanden in der Regionalliga Nordost zwei weitere Partien statt. Energie Cottbus gewann sein erstes Heimspiel der Saison gegen den FSV Luckenwalde, die BSG Chemie Leipzig unterlag Cottbus-Bezwinger VSG Altglienicke.

Nach dem misslungenen Auftakt gegen Altglienicke konnte Energie Cottbus nun im ersten Heimspiel gegen Chemie Leipzig einen Fehlstart in die neue Spielzeit abwenden. Schon früh stellten die Cottbusser dabei die Weichen für den ersten Saisonsieg, profitierten aber bei der 1:0-Führung von einem Eigentor des Gäste-Akteurs Hellwig (7.). Noch vor der Pause sammelte Badu einen Scorer-Punkt, seine starke Vorlage veredelte Juckel zum 2:0 (32.) - ein verdienter Pausenstand aus Sicht des ehemaligen Bundesligisten. In Durchgang zwei drängte Luckenwalde zurück ins Spiel, verbuchte einen Lattenfreistoß. Zählbares brachte der FSV allerdings nicht aufs Tableau, auch wenn die Heimelf einige Male in Bedrängnis kam bei ihrem Versuch, das Resultat zu verwalten. In einer hitzigen Schlussphase mussten sowohl Hottmann (Cottbus) als auch Rankic (Luckenwalde) mit der Ampelkarte vom Feld, den sportlichen Schusspunkt setzte Heike, der bei seinem 3:0 vor dem Tor cool blieb (90.+4). Randnotiz: Nach dem Ausfall von Stammkeeper Sebald feierte der junge Elias Bethke (19) ein erfolgreiches Startelf-Debüt für Energie.

"Ich brauche noch etwas Zeit", sagte Altglienicke-"Königstransfer" Tolcay Cigerci vor der Partie bei der BSG Chemie Leipzig. Zwar feierte der ehemalige Bundesliga-Profi schon zum Auftakt gegen Cottbus mit einem Treffer einen erfolgreichen Einstand, VSG-Coach Karsten Heine sprach im Anschluss allerdings noch von fehlender Spielfitness des 27-Jährigen. Wie dem auch sei: Im zweiten Samstagsspiel avancierte Cigerci nun durch seinen späten 2:1-Siegtreffer aus rund 20 Metern zentraler Position zum Matchwinner für Altglienicke (84.). Zur Pause noch lagen die Berliner durch einen von Eshele verwandelten Foulelfmeter (43.) etwas unglücklich mit 0:1 zurück. Die Führung der Leipziger hielt lange, die Heimelf war nach Wiederanpfiff zunächst sogar nah dran an einem weiteren Treffer. Altglienicke aber behielt die Nerven und näherte sich dem Ausgleich sukzessive an, der aber erst in der Schlussphase durch Shoshi gelang (75.). Ein Sechs-Punkte-Start also für den Mitfavoriten, die Leipziger stehen noch ohne Zähler da.

Babelsberg siegt bei Hertha BSC

Der 1. FC Lok Leipzig und der SV Babelsberg 03 waren am vorherigen Wochenende jeweils mit einem 4:2-Sieg in die Saison gestartet. Am Freitag konnte der SV Babelsberg 03 seinen nächsten Erfolg einfahren. Auswärts gegen die U 23 von Hertha BSC spielte der SVB eine starke erste Hälfte, beim goldenen Tor von N'gatie profitierten die Gäste jedoch von einem zu kurzen Covic-Rückpass. Im zweiten Durchgang drückten die Hertha-Talente auf den Ausgleich, brachten dafür in der 72. Minute den Social-Media-Star El-Jindaoui, der zu Beginn der Schlussviertel kurzzeitig für mächtig Offensivwirbel sorgte. Doch der SVB verteidigte das 1:0 clever ins Ziel.

Für Lokomotive Leipzig reichte es bei Viktoria Berlin immerhin zu einem Punkt. Die Berliner machten sofort Druck. Erst ging ein Schuss von Durmushan ans Außennetz, in der 5. Minute durfte Inaler im Lok-Strafraum ungedeckt abziehen und vollstreckte mühelos. Nach kurzer Verdauungsphase nahmen die Sachsen wieder aktiver am Spiel teil und glichen in der 24. Minute aus. Atilgan spitzelte das Leder aus kurzer Distanz über die Linie.

Vor der Pause gingen jetzt dominant auftretende Leipziger in Führung. Ziane köpfte eine Freistoßflanke in die Maschen (34.). In der zweiten Hälfte ließen sich die Gäste vielleicht einen Tick zu weit in die Defensive fallen und ließen die Viktoria gestalten. Quittung war der Flugkopfball von Theisen, der den Weg ins Tor zum 2:2 fand (67.). Für die Berliner wäre kurz vor Schluss sogar noch mehr drin gewesen, aber Torwart Dogan rettete für die Gäste den Punkt.

Fünf Spiele am Sonntag

Richtig auf ihre Kosten kommen die Fans der Regionalliga Nordost am Sonntag, denn dann finden zeitversetzt gleich fünf Partien statt. Aufsteiger Greifswalder FC duelliert sich ab 13 Uhr mit dem ersten Tabellenführer der Saison, dem Chemnitzer FC. Dem wird zwar von anderen Mannschaften bereits die Rolle des Mitfavoriten zugeschoben, doch Trainer Christian Tiffert bleibt lieber vorsichtig, da sein "kleiner aber feiner Kader" nicht viel Verletzungspech verkraftet.

Erster Chemnitzer Gegner war Tennis Borussia Berlin, der nach dem 0:3 zum Auftakt mit Carl Zeiss Jena den nächsten Brocken vor der Brust hat. Die Thüringer sind mit dem 1:1 gegen Viktoria Berlin mäßig gestartet und haben zudem Maurice Hehne nach Schlusspfiff verloren, der zu diesem späten Zeitpunkt noch die Rote Karte sah. Hehne wird im Mommenstadion genauso fehlen wie Maximilian Krauß (Muskelfaserriss).

Beim Duell BFC Dynamo gegen den Berliner AK treffen zwei Teams aufeinander, die bereits drei Punkte auf dem Konto haben. Mit einem Sieg ist Lichtenberg 47 in die Saison gestartet, jetzt geht es zu Aufsteiger Rot-Weiß Erfurt. Lichtenbergs neuer Trainer Murat Tik war vom 2:1 gegen Germania Halberstadt zwar angetan, verweist aber gleichzeitig auf das Saisonziel Klassenerhalt: "Alles andere ist Utopie. Ich habe meinen Spielern gesagt, dass wir jedes Duell wie ein Endspiel angehen müssen. Ich versuche, die Mentalität zu entwickeln, dass wir immer eine Chance haben - egal, wie der Gegner heißt." Erfurt, das sich in Luckenwalde spät noch ein Unentschieden sicherte, erwartet Tik "euphorisch" und ergänzt: "Die hatten am 1. Spieltag, beim 1:1 in Luckenwalde, 1000 Fans mitgebracht. Wir werden gegenhalten."

Komplettiert wird der Sonntag von der Partie zwischen Germania Halberstadt und dem ZFC Meuselwitz. Die Gäste wollen sich nach einer guten Leistung bei der 1:2-Niederlage beim BFC Dynamo dann auch mit Zählbarem belohnen.