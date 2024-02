Cottbuser Kampfansage: "Warum sollten wir die kommenden 12 nicht auch noch gewinnen?"

Nach dem fünften Sieg in Serie ist Energie Cottbus endgültig zurück im Kampf um die Meisterschaft in der Regionalliga Nordost. Mit breiter Brust geht der Titelaspirant in den Saison-Endspurt.

"Einige hatten halt mehr Spiele als andere in der Tabelle. Deshalb hatten wir eigentlich nie den Anschluss verloren", erklärte Wollitz nach dem ungefährdeten 3:0-Heimerfolg im Nachholspiel gegen die Reserve von Hertha BSC und forderte: "Jetzt gilt es weiterzumachen."

Kampfansage im Titelrennen - Neuzugänge schlagen ein

Großen Anteil am Aufschwung haben die Winter-Neuzugänge - allen voran Maximilian Krauß. Der von Carl Zeiss Jena gekommene Flügelflitzer erzielte gegen Hertha BSC II einen Doppelpack. Krauß kommt damit auf fünf Treffer in fünf Spielen. Aber auch Linksverteidiger Niko Bretschneider sowie Maximilian Pronichev in der Offensive haben den Konkurrenzkampf im Team belebt. "Wir haben die zurückliegenden fünf Spiele gewonnen - warum sollten wir die kommenden zwölf nicht auch noch gewinnen", richtete Innenverteidiger Tim Campulka eine deutliche Kampfansage an die Konkurrenz.

Die Tabelle führt zwar weiterhin der Greifswalder FC mit 48 Punkten an. Es folgen der BFC Dynamo (46) und Cottbus (44). Die Verfolger haben aber ein Spiel weniger absolviert als der Spitzenreiter.

Blitz-Einheiten für den Brocken am Wochenende

In jedem Fall könnte es eine sehr erfolgreiche englische Woche für den FC Energie werden. Am Sonntag folgt die Partie beim FSV Zwickau. Es ist das Duell der aktuell formstärksten Teams der Regionalliga Nordost. "Uns erwartet ein sehr schweres Auswärtsspiel", warnte Maximilian Krauß ungeachtet der neuen Euphorie in der Lausitz.

Dabei verlief die Vorbereitung auf diese englische Woche alles andere als normal. Weil viele Spieler nach einer Erkältungswelle innerhalb der Mannschaft noch nicht wieder komplett fit waren, konnte nur dosiert trainiert werden. Teilweise betrugen die Übungseinheiten laut Claus-Dieter Wollitz gerade einmal 30 Minuten. "Die Spieler haben sich im Wissen zur Verfügung gestellt, dass es Folge-Erscheinungen geben kann, wenn du tagelang Antibiotikum nehmen musst, Fieber hast und trotzdem Leistungssport betreibst", erklärte der Energie-Coach nach dem 2:1-Sieg gegen den Berliner AK. Kapitän Jonas Hildebrandt fiel komplett aus.

Fast zwei Wochen lang zog sich die Grippewelle durch die Cottbuser Kabine sowie den gesamten Club. Das Spiel bei Chemie Leipzig musste mangels einsatzfähiger Profis abgesagt werden. Es wird am 27. März nachgeholt. "Viel essen, viel schlafen und hungrig sein auf den nächsten Sieg", fasste Verteidiger Dennis Slamar sein persönliches Rezept im Kampf gegen das Grippe-Virus zusammen.