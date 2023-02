Cottbus-Trainer Wollitz nach zwei Niederlagen: "Wir stehen wieder auf"

Nach zwei Niederlagen zum Jahresauftakt steht Energie Cottbus am Montag gegen Lichtenberg 47 unter Druck. Die beiden Winterneuzugänge Timmy Thiele und Jan Shcherbakovski werden immer mehr zu Hoffnungsträgern.

Der FC Energie Cottbus will nach den Niederlagen gegen die VSG Altglienicke und den FSV Luckenwalde möglichst schnell zurück in die Erfolgsspur. Dafür gehen die Lausitzer ungewöhnliche Wege: Das am Samstag ausgefallene Heimspiel gegen den SV Lichtenberg 47 wurde umgehend neu angesetzt. Gespielt wird am Montagabend unter Flutlicht. Bis dahin soll der gefrorene Rasen im Stadion der Freundschaft wieder aufgetaut sein.

"Die beiden Niederlagen sind ein herber Rückschlag", sagt Trainer Claus-Dieter Wollitz. "Aber wir stehen wieder auf und kommen zurück. Wir sind noch mittendrin im Titelkampf." Die neue Rolle als Herausforderer ist normalerweise kein Beinbruch, immerhin beträgt der Rückstand auf den neuen Tabellenführer Chemnitzer FC nur drei Punkte.

Mangelhaftes Zweikampfverhalten

Das deutlich größere Problem in Cottbus sind die vielen Baustellen, die sich plötzlich auftun. Die Spielstärke und das Selbstverständnis aus der Hinrunde sind dem Team komplett abhandengekommen. Zudem konstatiert Wollitz ein mangelhaftes Zweikampfverhalten, fehlende Ordnung und schlechte Laufleistungen seiner Spieler. "Wir haben es irgendwo liegen lassen", rätselt der Coach mit Blick auf die Wintervorbereitung , die eigentlich ordentlich verlaufen war.

Dass die Mannschaft in Luckenwalde von den abstiegsbedrohten Gastgebern regelrecht überrollt worden ist, wertet man intern als ein weiteres Alarmzeichen. "Wir müssen uns das jetzt wieder neu erarbeiten, das ist nicht einfach. Mit Niederlagen geht auch das Selbstverständnis verloren", räumt Wollitz ein. Die Winter-Neuzugänge Timmy Thiele und Jan Shcherbakovski avancieren dabei zu den Hoffnungsträgern. Der drittligaerfahrene Thiele ist nach einer längeren Verletzung allerdings noch nicht zu einhundert Prozent fit. Und auch Shcherbakovski hatte zuletzt bei Dynamo Dresden kaum Spielpraxis. Am Montag könnten beide erstmals gemeinsam in der Startelf stehen.

Ein Heimspiel gegen Lichtenberg 47 ist normalerweise eine Pflichtaufgabe für den früheren Bundesligisten. Durch den Holperstart rückt das Flutlichtduell allerdings mehr denn je in den Fokus.