Cottbus-Stürmer Thiele nutzt Sperre für Knieoperation

Timmy Thiele plagte sich zuletzt mit Meniskusbeschwerden herum. Da der Stürmer von Energie Cottbus in nächster Zeit sowieso wegen einer Sperre zusehen muss, hat er das nun für eine Knieoperation genutzt.

Timmy Thiele wurde Ende November am rechten Knie operiert. Was im ersten Moment für alle Fans von Energie Cottbus stark nach Schocknachricht klingt, erweist sich bei genauerem Hinsehen aber als logischer Schritt.

Zum einen plagte sich 32-jährige Angreifer nämlich seit Wochen mit Meniskusbeschwerden herum, biss auf die Zähne, doch die Ärzte rieten dem gebürtigen Berliner zu einer Operation, um diese Beschwerden loszuwerden. Zum anderen fällt der OP-Termin in eine Zeit, in der Thiele - das Winterwetter mitsamt der wiederkehrenden Spielabsagen ausgeklammert - dem FCE in der Regionalliga Nordost sowieso nicht hätte helfen können, da er nach seinem Kopfstoß gegen den BFC Dynamo mit einer Rot-Sperre von drei Spielen belegt wurde. Darüber hinaus ist bald Winterpause, die nach aktuellem Stand für Cottbus nach dem Heimspiel am 16. Dezember gegen Viktoria Berlin beginnt und am 28. Januar mit dem Gastspiel bei Rot-Weiß Erfurt endet.

Da laut Energie der Eingriff ohne Komplikationen verlaufen sei, hegt der Klub die Hoffnung, dass Thiele nach einer Ausfallzeit von "bestenfalls sechs Wochen" im neuen Jahr relativ bald wieder auf den Platz zurückkehren kann. Dann wieder beschwerdefrei.