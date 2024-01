Cottbus strauchelt erneut - Babelsberg zieht vorbei

Der 19. Spieltag eröffnete am Freitag mit einem Chemnitzer Sieg, tags darauf jubelten auch der SV Babelsberg und Rot-Weiß Erfurt. Cottbus rutscht in der Tabelle ab.

Steinborns Treffer reicht Babelsberg

Am Samstag setzte sich der SV Babelsberg mit 1:0 gegen den FC Eilenburg durch und springt damit in der Tabelle auf Rang drei. Viel tat sich zunächst nicht vor den Toren, der Heimelf hatte mehr Ballbesitz, ihr fiel gegen aufmerksam stehende Eilenburger aber nicht viel ein. Die engagierten Gäste hätten zur Pause durchaus führen können. Im zweiten Durchgang tat sich mehr vor den Toren, den Treffer des Tages markierte Steinborn, der über links in den Strafraum eindrang und flach das Babelsberger 1:0 herstellte (57.). Viel Gefahr konnte der FCE allerdings nicht generieren, anders als die Heimelf, die bei Frahns Lattenknaller knapp an einer höheren Führung vorbeischrammte. So brachten die Potsdamer den Sieg über die Zeit.

Erfurt jubelt gegen Cottbus

Das Topspiel des Wochenendes stieg am Samstag in Erfurt, dabei setzte sich Rot-Weiß verdient mit 2:0 gegen Energie Cottbus durch. Früh brachte Seaton die engagierte Heimelf auf Kurs (11.), spätestens auf Galls 2:0 nach Wiederanpfiff (57.) fiel dem Titelaspiranten nichts mehr ein.

Chemnitz ringt Hansa II nieder

Bereits am Freitagabend startete der Chemnitzer FC mit einem späten Sieg ins neue Kalenderjahr. Zum Auftakt des 19. Spieltags feierten die Himmelblauen einen hochverdienten 2:0-Erfolg gegen Hansa Rostock II und distanzieren sich damit vom Tabellenkeller. Die Tore erzielten Bozic (86.) und Damer (90.+1).