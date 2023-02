Cottbus siegt in der Nachspielzeit - Erfurt reicht im Top-Spiel frühes Tor

Mittendrin im Meisterrennen: Der Samstag brachte drei Partien mit sich, darunter das Spitzenspiel, das Rot-Weiß Erfurt gegen den Chemnitzer FC für sich entschied. Eine Stunde vorher schon konnte Energie Cottbus gegen den strauchelnden Berliner AK mit einem Last-Minute-Sieg vorlegen und behauptete sich als schärfster RWE-Verfolger. Außerdem rollte in Greifswald der Ball, mit dem bessere Ende für die Heimelf.

Hottmann erlöst Cottbus

Emotionale Ausnahmesituation in Minute 90+1 im Stadion der Freundschaft: Angreifer Hottmann, zuvor eingewechselt, köpfte den 2:1-Siegtreffer der Cottbuser gegen den Berliner AK. Es war ein verdienter Erfolg von Energie, das sich in dieser Partie die Mehrzahl an Chancen erarbeitete. Zuvor war die Elf von Claus-Dieter Wollitz nach 21 Minuten durch ein Flippertor von Thiele in Führung gegangen. Der Berliner AK glich gleich nach Wiederanpfiff wie aus dem Nichts durch Yamadas Kopfballtreffer zum 1:1 aus (47.). In Folge war es eine umkämpfte Partie, in der in der Nachspielzeit dann doch noch Hottmann zur Stelle war und dafür sorgte, dass Energie weiter in Schlagdistanz zur Spitze steht. Die Berliner hingegen holten aus den vergangenen sechs Partien nur einen Zähler und müssen froh sein, dass sie im Jahr 2022 bereits ausreichend Punkte für den Klassenerhalt angesammelt haben.

Erfurt distanziert Chemnitz

Eine Stunde später kam es zwischen Rot-Weiß Erfurt und dem Chemnitzer FC zum Spitzenspiel Erster gegen Dritter. Die Heimelf legte gleich mit der ersten Chance vor, profitierte dabei aber von einem unnötigen Ausflug von CFC-Keeper Jakubov. Seidemann zog vorbei und bediente Ballo, der ins leere Tor traf (3.). Chemnitz wurde zwar nach einer Anlaufphase aktiver, konnte sich aber bis zur Pause nicht entscheidend in Szene setzen. Nach Wiederanpfiff wurde das Geschehen zunehmend umkämpfter. Chemnitz lief dem Rückstand hinterher, konnte vor den rund 7000 Zuschauern im Steigerwaldstadion aber erst im zunehmenden Verlauf für ernsthafte Gefahr sorgen. Rot-Weiß überstand aber auch die Drangphase der Schlussminuten unbeschadet und behauptet sich weiter an der Tabellenspitze. Der CFC ist nun schon fünf Zähler hintendran.

Greifswald holt wichtigen Dreier

Zwischen dem Greifswalder FC und Hertha BSC II war es in Durchgang eins ein ausgeglichenes Geschehen ohne Tore. Für beide Teams ging es darum, weitere Zähler für den Klassenerhalt zu sammeln, um nicht mehr in einen möglichen Sog zu geraten. Das gelang der Heimelf von der Ostseeküste dann in Durchgang zwei: Benyamina sorgte nach Wiederanpfiff mit einem abgefälschten Ball für die Führung (50.), die Martens nach Richardsons Vorlage zehn Minuten später auf 2:0 ausbaute (60.). Weil Benyamina wenig später nur die Latte traf, kam die Hertha nochmals ran: Rölke stellte in der Endphase wuchtig auf 1:2 (78.), mehr passierte allerdings nicht mehr. Was aufs Tor kam, war bei GFC-Keeper Brendieck gut aufgehoben. Mit den drei Heim-Punkten ist Greifswald an der Hertha dran.

Altglienicke: Die Serie hält

Die Mannschaft der Stunde in der Regionalliga Nordost heißt VSG Altglienicke. Schon am Freitagabend feierten die Berliner einen ungefährdeten 3:0-Erfolg gegen den SV Lichtenberg 47. Es war Sieg Nummer fünf in Folge - bei einem Torverhältnis von 12:0! Der gut aufgelegte Cigerci brachte seine Elf in Durchgang eins mit einem Kopfball-Treffer mit 1:0 in Führung (10.). In Folge blieb die VSG das klar bessere Team, Lichtenberg war aber noch etwas aktiver als dann in Durchgang zwei. Nach Wiederanpfiff legte Winterzugang Türpitz nach einer Kombination Steilpass-Querpass das 2:0 nach (59.), es war so etwas wie die Vorentscheidung. Von den Gästen kam offensiv nichts mehr. Dem zuletzt plötzlich so torgefährlichen Oudenne gelang kurz vor dem Ende bei einem fein vorgetragenen Konter der 3:0-Endstand (87.). Damit meldet sich die VSG weiter mit Nachdruck oben an. Trainer Rudy Raab hingegen konnte im ersten Spiel für den SV Lichtenberg also keine Wunder vollbringen, die 47er stehen weiter in großer Abstiegsnot auf dem drittletzten Rang.

Viktoria macht den nächsten Schritt

Auch die Viktoria aus Berlin kann eine Siegesserie vorweisen, der 3:1-Erfolg über Tennis Borussia war Sieg Nummer drei für den Absteiger, der damit mit großen Schritten in Richtung Klassenerhalt marschiert. Dabei sah es zu Beginn nicht gut aus - Damelang brachte TeBe nach nur fünf Minuten mit einem schönen Heber mit 1:0 in Führung -, doch die Gäste ließen sich nicht verunsichern und drehten die Partie schnell: Touglo per Kopfballabstauber mit dem 1:1 (8.), Harres - ebenfalls nach einer Ecke per Kopf - mit dem 2:1 (16.). Noch vor der Pause legte Dehl dann per abgefälschter Bogenlampe das beruhigende 3:1 nach (40.). In der zweiten Hälfte zeigte TeBe zwar eine starke Reaktion, es reichte aber nicht, um nochmals Spannung aufkommen zu lassen. Mit 30 Zählern und einem ausgeglichenen Torverhältnis steht die Viktoria nun komfortabel im Tabellenmittelfeld. Anders die Situation bei Schlusslicht TeBe, das den Kontakt zu dem vorletzten Rang so langsam verlieren könnte.

Kommen BFC und Lok nochmals ran?

Der Sonntag kommt mit vier Partien daher, Teams aus dem erweiterten Titelkreis kommen zum Einsatz: Direkt treffen dabei der BFC Dynamo und Lok Leipzig aufeinander, die die jüngste Erfurter Niederlage sicher mit Wohlwollen wahrgenommen haben. Noch lebt die Titelhoffnung bei beiden, doch vor allem bei den Berlinern könnte sich diese bei einer weiteren Niederlage so langsam in Luft auflösen.

Auch Carl Zeiss Jena schielt noch nach oben, ein Sieg gegen Germania Halberstadt fällt dafür aber in die Kategorie Pflichtsieg. Die Germanen aber holten in den letzten vier Partien ihre zwei bisherigen Saisonsiege, vor allem das 4:0 unter der Woche gegen den FSV Luckenwalde lässt aufhorchen. Mit diesem Selbstvertrauen will das Team von Andreas Petersen natürlich auch Carl Zeiss ärgern.

Etwas aus den oberen Gefilden verabschiedet haben sich seit der Winterpause Chemie Leipzig und der SV Babelsberg. Nach unten wird nichts mehr anbrennen, da geht es für die jeweiligen Gegner noch um mehr: Die Chemiker empfangen den ZFC Meuselwitz, der nur einen Zähler aus den letzten vier Partien holen konnte, der SVB aus Potsdam fährt zum FSV Luckenwalde, der auf Wiedergutmachung aus ist.