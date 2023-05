Cottbus sichert sich den ersten Matchball in Halberstadt - Jena schlägt Chemnitz

In der Regionalliga Nordost hat sich der FC Energie Cottbus am Sonntag in Halberstadt den ersten Matchball im Titelrennen gesichert. Zuvor hatte RW Erfurt am Freitag in Babelsberg Federn lassen. Im Abstiegskampf nahm der SV Lichtenberg 47 wichtige Punkte aus dem Stadtduell bei Viktoria Berlin mit.

Cottbus auf Titelkurs

Der FC Energie Cottbus steht kurz vor der Meisterschaft. Am Sonntag nutzten die Lausitzer in Halberstadt die Erfurter Steilvorlage souverän und zogen drei Spieltage vor dem Ende an der Tabellenspitze auf vier Zähler davon. Dabei machte die Wollitz-Elf schon im ersten Durchgang mit drei Treffer alles klar. Badu schnürte einen Doppelpack, zudem traf Shcherbakovski. In Hälfte zwei verkürzte Rust mit einem sehenswerten Alleingang auf 1:3. Mehr war ansonsten vor harmlose Gastgeber nicht drin. Kommenden Samstag hat der FCE nun im Topspiel vor heimischer Kulisse seinen ersten Matchball.

Jena schlägt Chemnitz dank Verkamp

Der FC Carl Zeiss Jena war am Sonntag im Heimspiel gegen den Chemnitzer FC gefordert. Mit der ersten Chance gelang den Gastgebern sogleich die Führung. Verkamp behauptete sich im Strafraum nach Zuspiel von Schau und vollendete aus spitzem Winkel (7.). Quasi im Gegenzug verpasste der CFC den Ausgleich. Brügmann scheiterte frei vor Kunz. Jena wiederum traf nach einer Viertelstunde durch Lämmel nur Aluminium. Die großen Chancen gab es anschließend zwar nicht mehr, jedoch war es eine äußerst interessante und kurzweilige Partie. Nach der Pause ging das Tempo jedoch zunehmend verloren und es blieb beim knappen Erfolg der Thüringer.

BFC Dynamo behält die Zähler zuhause

Ohne tabellarischen Druck kreuzten am Sonntag der BFC Dynamo und Chemie Leipzig die Klingen. Die Gastgeber erwischten einen Traumstart. Suljic leitete zunächst ein und bediente in der Mitte dann Beck, der aus kurzer Distanz die Berliner Führung besorgte. Es war ein munteres Spiel, das beide bestritten. Jäpels Versuch kratzten die Hauptstädter so eben noch von der Linie (10.), auf der Gegenseite war Suljics Kopfball nicht präzise genug (18.). Auch danach gab es immer wieder Abschlüsse. Das nächste dicke Brette hatte Surek in der 36. Minute, schaffte es aber, das verwaiste Tor aus kurzer Distanz zu verfehlen. Das bestrafte der BFC Dynamo keine 120 Sekunden später. Beck ließ zunächst zweites Tor sträflich aus, traf aus wenigen Metern nur den Pfosten. Im Nachschuss war dann aber Reher zur Stelle und drückte den Ball ins Tor. Nach Wiederbeginn hatte die Heimelf zunächst alles unter Kontrolle, lief dann aber in einen Konter der Gäste, den Kirstein zum Anschluss nutzte (55.). Schnell umschalten können aber auch die Gastgeber, die nach einem Konter durch Suljic die passende Antwort fanden (62.). Auf beiden Seiten gab es jeweils noch Möglichkeiten, wobei das Gros der Chancen den Hauptstädtern gehörte. Es sollte aber beim 3:1 der Hausherren bleiben.

Lichtenberg 47 verkürzt auf Meuselwitz

Der SV Lichtenberg 47 steuerte am Sonntag im Stadtduell bei Viktoria Berlin früh auf wichtige Punkte im Abstiegskampf zu. Chor brachte die Gäste bereits in der 10. Minute ins Vordertreffen, ehe Adekunle nur sechs Zeigerumdrehungen später sogar Treffer Nummer zwei folgen ließ. Die Gastgeber fanden anschließend nur schwer ins Spiel. Bis zur Pause blieb es beim 2:0 für L47. Auch im zweiten Durchgang gelang den Gästen ein Blitzstart. Bremer sorgte mit dem 3:0 eigentliche für die Vorentscheidung (47.). Doch irgendwie verloren die Gäste anschließend den Faden. Dehl verkürzte nur fünf Minuten später auf 1:3. Seiffert gelang noch vor der Stundenmarke der Anschluss. Nun begann kurzzeitig das große Zittern, allerdings beruhigte Krüger die Nerven der Raab-Elf mit dem 4:2 wieder (62.). Anschließend ließen die Gäste keinen weiteren Gegentreffer mehr zu und entführten drei äußert wichtige Punkte aus Lichterfelde. Meuselwitz ist nur noch einen Zähler entfernt, der Klassenerhalt für Lichtenberg ist damit selbst bei drei möglichen Absteigern wieder möglich.

Das war's für TeBe

Mit dem 1:3 gegen den FSV Luckenwalde am Samstag steht der Abstieg von Schlusslicht Tennis Borussia fest. Denn, so viel ist auch klar, es wird mit dem FSV Zwickau oder dem Halleschen FC einen Absteiger aus der dritten Liga geben. Damit werden zwei Teams auch sicher aus der Regionalliga nach unten müssen. Mit der erneuten Niederlage - die sechste in Folge - ist es ausgeschlossen, dass der ehemalige Bundesligist in der Tabelle noch Rang 16 erobern kann. Ein weiteres Jahr Oberliga steht also vor der Türe. Im Mommsenstadion legte Luckenwalde in der Endphase von Halbzeit eins doppelt vor, als erst Butendeich per Kopf das 1:0 besorgte (30.), Flath wenig später vom Punkt das 2:0 nachlegte (36.). Zwar gelang der Heimelf der schnelle 1:2-Anschluss durch Tekin, der nach einer Ecke per Volley traf (38.), aber zu mehr reichte es nicht. Im zweiten Durchgang traf Plumpe für Luckenwalde den Pfosten, im Anschluss hatte durchaus auch TeBe gute Möglichkeiten. Doch Zizka sorgte in der Schlussminute der Partie für den 3:1-Endstand. Luckenwalde ist - mit gesundem Menschenverstand betrachtet - damit endgültig gesichert.

Greifswald verliert fünftes Spiel in Folge

Zumindest rechnerisch ist es noch nicht durch, auch wenn die Chancen für den ergebnistechnisch derzeit arg schlingernden Greifswalder FC gering sind, doch noch unter den Strich zu rutschen und dann mit Rang 15 auch noch abzusteigen. In einer ausgeglichenen Partie konnte am Samstag die VSG Altglienicke ihre Chancen konsequent nutzen und mit 2:1 gewinnen. Mit einem Doppelschlag gingen die Berliner in Durchgang eins in Führung: Zunächst war Türpitz mit dem 1:0 zur Stelle, nachdem ihm ein Ball vor die Füße fiel (21.), dann legten die Gäste noch einen nach, Breitkreuz erhöhte nach toller Kombination auf 2:0 (26.). Die Heimelf hatte kurz vor der Pause nur mehr den Anschlusstreffer durch Benyamina per flachem Schuss von der Sechzehnerkante parat - 1:2 (42.). In der zweiten Hälfte war es eine offene Partie mit Chancen auf beiden Seiten, Greifswald hatte durchaus den Ausgleich auf dem Fuß.

Erfurt schwächelt vor dem Titel-Showdown

Ist das die Vorentscheidung im Meisterrennen? Eine Woche vor dem Titel-Showdown - dem Auswärtsspiel bei Energie Cottbus - zeigte sich Rot-Weiß Erfurt verwundbar und ging mit 0:2 beim SV Babelsberg baden. Dass die Punkte an diesem Tag nicht auf das Erfurter Konto wanderten, haben sich die Thüringer größtenteils selbst zuzuschreiben. Der Favorit startete sehr druckvoll und spielte sich früh erste Hochkaräter heraus. Die wohl beste Möglichkeit auf das 1:0 bot sich dabei Felßberg nach acht Minuten. Über wenige Stationen überbrückte RWE das Mittelfeld, Felßberg lief allein auf Klatte zu, scheiterte aber am Babelsberger Schlussmann. Mitte der ersten Hälfte verlor die Partie dann etwas den Faden, wirklich brenzlig wurde es vor keinem Kasten mehr. Unmittelbar nach dem Seitenwechsel passierte dann genau das, was aus Sicht der Thüringer eigentlich nicht passieren sollte. Der Underdog ging in Führung. Die Entstehung war dabei mehr als kurios. Nach einem scharf getretenen Freistoß von Cakmak faustete Flückiger den Ball ins eigene Tor. Eine ganz unglückliche Aktion des RWE-Torwarts. Erfurt musste sich kurz schütteln und startete in der Folge eine Gegenoffensive und drückte den frech aufspielenden Underdog mit einer wütenden Angriffswelle nach der nächsten tief in die eigene Hälfte zurück. Das Tor schien an diesem Abend aber wie versiegelt. Der eingewechselte Osawe brachte viel Schwung in Erfurts Offensive, aber selbst in Überzahl, Iraqi hatte in der 86. Minute glatt Rot gesehen, sprang nichts Zählbares heraus. Stattdessen führte ein Konter in der 90. Minute die Entscheidung herbei. Steinborn umkurvte Flückiger und markierte den 2:0-Endstand.

Last-minute-Ziane lässt Lok jubeln

Die Generalprobe ist geglückt. Wenige Tage vor dem Landespokal-Halbfinale gegen den FSV Zwickau hat Lok Leipzig einen 1:0-Arbeitssieg gegen den Berliner AK eingefahren. Die Berliner zeigten im Vergleich zum 1:8-Debakel gegen Carl Zeiss Jena ein von Grund auf verändertes Gesicht und boten den Hausherren vor allem im ersten Spielabschnitt Paroli. Nach dem Seitenwechsel schwappte das Momentum aber zunehmend auf Seiten der Lok über. Angriffe im Minutentakt markierten die beste Phase der Leipziger, die einzig mit ihrer Chancenverwertung zu hadern hatten. Ab der 86. Minute war Leipzig dann auch noch in Überzahl, Meyer war mit der Ampelkarte vom Platz geflogen. Und gerade als sich die rund 2.600 Zuschauer im Bruno-Plache-Stadion auf ein torloses Remis eingestellt hatten, avancierte Top-Torjäger Ziane zum Matchwinner und drückte eine Flanke von links zum erlösenden und hochverdienten 1:0-Siegtreffer in die Maschen.

Meuselwitz muss weiter bangen

Der ZFC Meuselwitz muss weiter um den Klassenerhalt bangen. Am Freitagabend setzte es für die Mannschaft von Christian Hanne eine deutliche 0:3-Pleite gegen die Profi-Reserve von Hertha BSC - es war die siebte sieglose Partie in Folge. Gegen die agilen Berliner Jungprofis hatte Meuselwitz vor allem im ersten Durchgang starke Probleme und lag folgerichtig auch mit 0:2 zurück. In der 16. Minute behielt Scherhant nach einem Steilpass die Nerven und vollstreckte zum 1:0, Aksakal legte kurz vor der Pause den zweiten Treffer nach (41.). Nach dem Seitenwechsel bekamen die Gäste dann etwas mehr Struktur in ihre Defensive, das Spiel verflachte etwas. In der 86. Minute sorgte Rölke mit einem satten Schuss aus 18 Metern ins rechte Eck für den 3:0-Endstand.

Mehr zur Regionalliga Nordost Spielplan

Tabelle

Tabellenrechner

Statistiken

Transfers

Cottbuser Pflichtaufgabe in Halberstadt

Sonntags sind dann alle Augen nach Halberstadt gerichtet, wo der FC Energie Cottbus nach dem 1:1 gegen den BFC Dynamo wieder auf die Siegesstraße einkehren will. Nächste Woche kommt es dann nämlich zum Showdown zwischen dem FCE und RWE im Stadion der Freundschaft, für den Stand Freitag schon mehr als 11.000 Karten über die Ticketschalter gingen.

Außerdem empfängt Viktoria Berlin Stadtrivale Lichtenberg 47, der Boden im Abstiegskampf auf Meuselwitz gut machen will. Klanghafte Namen stehen sich in den restlichen Matches gegenüber. Der BFC Dynamo hat Chemie Leipzig zu Gast. Der FC Carl Zeiss Jena will seine Mini-Titelchance gegen den Chemnitzer FC wahren.