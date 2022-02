Cottbus: Positiver Corona-Test bei Cheftrainer Wollitz

Energie Cottbus hat am Donnerstag vier positive Corona-Tests gemeldet, darunter auch der von Cheftrainer Claus-Dieter Wollitz. Folgen könnte das für das Auswärtsspiel bei Union Fürstenwalde haben.

Bei Claus-Dieter Wollitz schlug ein Corona-Schnelltest positiv an. imago images/foto2press

Wie die Lausitzer am Donnerstag bekanntgaben, fielen die Schnelltests von zwei Spielern, einem Betreuer und von Wollitz positiv aus. Während die beiden Akteure umgehend isoliert worden sind, sich zu Hause aufhalten und laut FCE "auf die Möglichkeit zur Freitestung" warten, stehen beim Cheftrainer und dem Mitglied des Funktionsteams noch die PCR-Ergebnisse aus.

Die Befunde könnten Auswirkungen auf das am Sonntag angesetzte Auswärtsspiel bei Union Fürstenwalde haben. Auch der Gegner hatte zuletzt mehrere Corona-Fälle gemeldet, vor dem Auswärtsspiel des Tabellenletzten in Auerbach (1:3) fielen gleich acht Spieler aufgrund einer Covid-Infektion aus . Nach Angaben des FC Energie ist aber "zum jetzigen Zeitpunkt" noch nicht klar, "was diese Umstände" konkret für das kommende Wochenende bedeuten.

Cottbus rangiert in der Regionalliga Nordost auf dem dritten Platz, zehn Punkte hinter Spitzenreiter BFC Dynamo, der ein Spiel mehr bestritten hat.