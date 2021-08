Cottbus muss liefern - gelingt gegen Rathenow der erste Sieg?

Ein Remis gegen Luckenwalde, eine bittere Niederlage beim BFC Dynamo - der FC Energie Cottbus hat sich den Start in die neue Saison anders vorgestellt. Am Abend soll es besser laufen.

Zwei Spiele, ein Punkt - und jeweils nur eine gute Halbzeit: Energie Cottbus hat aktuell noch viel Luft nach oben. "Das ist natürlich zu wenig", sagte FCE-Kapitän Axel Borgmann zur mageren Ausbeute. "Aber ich weiß um die Qualität, die in dieser Mannschaft steckt. Mit dieser Qualität werden wir im Verlauf der Saison auch die Siege holen."

Der erste solle am Abend gelingen. Kellerkind Optik Rathenow ist zu Gast im Stadion der Freundschaft, im Heimspiel darauf kommt der VfB Auerbach nach Cottbus. Das Auswärtsspiel bei Carl Zeiss Jena wurde wegen der DFB-Pokal-Verpflichtung der Thüringer auf den 22. September verlegt.

Zweimal in Rückstand geraten

Bislang musste das Team von Trainer Claus-Dieter Wollitz stets einem Rückstand hinterherlaufen - gegen den FSV Luckenwalde (1:1) und beim BFC Dynamo (1:2). Dabei lieferte der FCE am Mittwoch beim BFC nach der Pause eine beeindruckende Leistung voller Dominanz und Spielfreude ab. In der Schlussphase drängten die Gäste sogar auf den Siegtreffer. Ein Patzer von Torhüter Toni Stahl in der Nachspielzeit besiegelte dann jedoch die Niederlage.

Mittelfeldspieler Jonas Hildebrandt, der in der englischen Woche gegen den BFC in der Innenverteidigung aushelfen musste, sieht dennoch viele positive Ansatzpunkte. "Wir müssen versuchen, auf diesem Niveau weiterzuspielen, wo wir in Berlin aufgehört haben. Denn das war schon sehr gut. Es ist gut, dass es am Montag bereits weitergeht - noch dazu vor unseren Fans", erklärt Hildebrandt.

Kommen mehr Fans als gegen Luckenwalde?

Bis zu 8000 Fans sind unter Corona-Bedingungen im heimischen Stadion der Freundschaft zugelassen. Beim Saisonauftakt gegen Luckenwalde kamen allerdings nur 4601 Zuschauer. Deshalb hat der Verein jetzt Nachbesserungen in der Logistik angekündigt.

In sportlicher Hinsicht besteht Nachbesserungsbedarf vor allem in der Offensive. Insbesondere auf den Außenbahnen ist die Mannschaft noch nicht so bestückt, wie sich das Sportchef Maximilian Zimmer und Coach Wollitz vorstellen. Doch die Suche nach Verstärkungen ist ein Spagat zwischen sportlicher Notwendigkeit und finanzieller Machbarkeit. "Wir haben gesehen, was fehlt. Es kommt darauf an, welche Spieler auf dem Markt zur Verfügung stehen und ob sie ins Gefüge passen", betont Zimmer.