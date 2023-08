Cottbus mit Moral zum ersten Sieg - Babelsberg bezwingt auch Jena - Erfurt jubelt dank Mergel

Mit fünf Partien wurde am Mittwochabend der 3. Spieltag abgeschlossen: Energie Cottbus konnte dabei den ersehnten ersten Saisondreier feiern, Erfolge gab es auch für den Greifswalder FC, Lok Leipzig, Rot-Weiß Erfurt und den weiter verlustpunktfreien Tabellenführer SV Babelsberg. Bereits am Dienstag gewann die kleine Hertha ein packendes Duell mit dem FSV Zwickau.

Greifswald setzt sich in Chemnitz durch

Der Chemnitzer FC zeigte sich nach dem 1:6 gegen Rostock stark verbessert, ging gegen den Greifswalder FC aber dennoch mit 1:2 als Verlierer vom Feld. Nach einem ausgeglichenen Beginn unterlief Greifswald-Kapitän Weilandt ein Handspiel im Strafraum, Chemnitz bekam die Chance vom Punkt, Bozic ließ sie sich nicht nehmen - 1:0 (9.). Der CFC präsentierte sich weiterhin couragiert, verdiente sich die Führung durch den Auftritt durchaus, aber auch die Greifswalder hatten in einer unterhaltsamen Partie ihre Offensivaktionen. Es war dann ein weiterer Strafstoß, der zum Ausgleich führte: Schreiber foulte Kratzer, Benyamina verwandelte souverän - 1:1 (24.). Gleich darauf verpasste Eshele die Greifswalder Führung, es blieb beim Remis zur Pause. Durchgang zwei startete mit einem Chemnitzer Abseitstor durch Lihsek und eine Greifswalder Alutreffer durch Benyamina, das Tempo blieb hoch. Und der Gast konnte die Partie drehen: Kratzer bekam einen zweiten Ball vor die Füße und staubte zum 2:1 ab (57.). Das Geschehen blieb offen, auch wenn der Heimelf die Zeit davon rann. Der CFC mühte sich letztlich in seiner Schlussoffensive vergebens, Greifswald-Keeper Jakubov war stets hellwach.

Lok Leipzig: Erst stark, dann nachlässig

Einen 2:1-Erfolg über den weiter punktlosen FC Eilenburg feierte Lok Leipzig am Mittwochabend. Die Leipziger starteten furios, setzen die Gäste ordentlich unter Druck und belohnten sich entsprechend auch früh dafür: Grym setzte einen direkten Freistoß zum 1:0 in die Maschen (4.). Wenig später verpasste Ziane nachzulegen, der Druck aber blieb hoch: Schütt köpfte an die Latte - Eilenburg konnte von Glück reden, hier nicht schon in der Anfangsphase deutlicher zurückzuliegen. Das überfällige 2:0 fiel nach 20 Minuten, als Adigo nach einer Wilton-Hereingabe keine Mühe hatte. Nun nahm Lok das Tempo etwas raus, Eilenburg war gefordert, es kam allerdings nicht viel. Das änderte sich nach Wiederanpfiff: Kretzer marschierte in Richtung Strafraum, zog ab - und erzielte das doch überraschende 1:2 (52.). Dieses Tor aber gab Eilenburg Auftrieb, der Aufsteiger witterte nun seine Chance, die Leipziger hatten so ihre Probleme und fingen sich beinahe durch Möbius den Ausgleich. Dann aber konnte sich die Heimelf wieder fangen, in einer zerstückelten Schlussphase hatten beide Teams Möglichkeiten, vor allem Atilgan hatte für die Leipziger die Entscheidung auf dem Fuß. So mussten diese gegen tapfere Aufsteiger lange zittern, auch wenn sie nach der Ampelkarte gegen Eilenburgs Kretzer kurz noch mit einem Mann mehr auf dem Platz standen.

Babelsberg bleibt Tabellenführer

Drittes Spiel, dritter Sieg: Der SV Babelsberg setzt seinen erfolgreichen Auftakt fort und gewann mit 2:1 gegen Carl Zeiss Jena. Die Heimelf erwischte einen Traumstart, als Cakmak im Strafraum bei einer Flanke zu viel Platz bekam und zum 1:0 einlochte (3.). Jena brauchte seine Zeit, um sich zu fangen, kam aber ohne weiteren Schaden durch diese Phase und wagte sich selbst nach vorne. So brachte Löders Volley-Abnahme zum überraschenden 1:1 wieder Gleichstand aufs Tableau (24.). Doch Babelsberg war im ersten Durchgang das Team mit dem Chancenplus, immer wieder brachte der Tabellenführer die Defensive der Gäste in Bedrängnis. So auch vor der erneuten Führung der Potsdamer, bei der Strietzel eine Hereingabe ins eigene Tor bugsierte - 2:1 (42.). Jena kam verbessert aus der Kabine und hatte Pech, dass der Schiedsrichter nach einem Foul von Klatte an Dahlke nicht auf den Punkt zeigte. Eine gute Ausgleichschance bot sich Dahlke dann aus dem Spiel, als er mit seinem Kopfball scheiterte. In der Schlussphase mühte sich Jena vergeblich, konnte sich aber nicht mehr entscheidend vor dem Babelsberger Tor in Szene setzen.

Nach 0:2 zur Pause: Cottbus kommt in Rostock zurück

Cottbus atmet durch: Nach einer Energie-Leistung fuhr der Meister einen 3:2-Erfolg bei der Reserve von Hansa Rostock ein, zeigte dabei große Moral. Denn den Cottbusern missriet die erste Hälfte vollkommen: Thill probierte es früh aus der Distanz und setzte den Ball zum 1:0 für die Rostocker unter die Latte (6.). Wenig später kam es noch doller für den von der Konkurrenz auserkorenen, aber noch sieglosen Titelkandidaten: Bachmann war bei einem Konter zur Stelle und markierte das 2:0 - bereits das vierte Saisontor des 22-Jährigen. Auch in Folge war die Heimelf vor allem in den Zweikämpfen präsenter, Cottbus wirkte von der Rolle, brachte offensiv kaum etwas zu Stande; so ging es auch mit diesem Ergebnis in die Kabine. Energie aber kam erfolgreich aus selbiger: Ein Angriff rollte über rechts, Heike, zur Pause erst eingewechselt, stand im Strafraum richtig und verkürzte auf 1:2 (49.). Es war offensichtlich: Die Gäste waren nun besser in der Partie, so kamen sie wenig später auch schon zum Ausgleich: Campulka war bei einer Freistoßhereingabe mit dem Kopf und dem 2:2 zur Stelle (65.). Wenig später war die Partie dann komplett gedreht: Wieder war es Heike, diesmal mit einem wuchtigen direkten Freistoß, der sich mit seinem 3:2 in die Liste eintrug (72.). Doch jetzt wollte die Hansa-Zweitvertretung ihrerseits eine Reaktion zeigen, hatte Gelegenheiten zum Ausgleich. In einer packenden Schlussphase mit Gelegenheiten auf beiden Seiten fiel kein weiterer Treffer mehr.

Dreierpacker Mergel: Erfurt schlägt Chemie

Etwas später am Mittwoch stieg noch das Duell zwischen Rot-Weiß Erfurt und Chemie Leipzig. Die Erfurter gewannen mit 4:2. Gleich in der Anfangsphase war viel los, als Mergel das frühe 1:0 für Erfurt erzielte (8.), Chemie durch Jäpel aber umgehend mit dem 1:1 konterte (12.). Anschließend beruhigte sich das Geschehen etwas, bis kurz vor der Pause Surek die Partie zu Gunsten der Gäste mit dem 2:1 drehte (38.). Nach Wiederanpfiff war es erneut Mergel, der per Strafstoß zum 2:2 für Erfurt ausgleichen konnte (53.), wenig später hatte die Begegnung durch Badus 3:2 für die Heimelf (63.) noch eine weitere Wendung. In der Schlussphase sorgte noch Mergel mit seinem dritten Treffer für die 4:2-Entscheidung (90.+3).

Keine Tore bei der Viktoria

Keinen Sieger gab es bereits am Dienstagabend im Berliner Derby zwischen der Viktoria und dem BAK zu sehen. 0:0 endete das Geschehen vor rund 500 Zuschauern. Es war ein entsprechend höhepunktarmes Spiel, in dem sich die Gäste nach der 0:6-Klatsche zum Auftakt auf die Defensive konzentrierten. Tatsächlich stand der BAK hinten stabil und ließ gegen die Viktoria, die freilich mehr Ballbesitz hatte, wenig zu. Offensiv aber konnten die Gäste ebenfalls kaum Gefahr erzeugen, hätten kurz vor dem Ende aber beinahe dennoch jubeln können: Der Ball aber landete nur an der Latte.

Zwickau mit Moral, aber ohne Punkte

Ein Highlightspiel lieferten sich hingegen die U 23 der Berliner Hertha und der FSV Zwickau, bei dem die Heimelf mit 4:3 das bessere Ende für sich hatte. Die Hertha erwischte schon einen Traumstart, Profileihgabe Christensen konnte einen von Keeper Leneis nach vorne abgewehrten Ball gleich mal zum 1:0 einköpfen (2.). Im Anschluss hatte die Heimelf die Kontrolle, verlagerte das Geschehen fast andauernd in die Zwickauer Hälfte. Folgerichtig fiel so auch das 2:0, bei dem Covic eine Eitschberger-Hereingabe verwertete (35.). Die Gäste standen nun unter Druck und änderten ihr Spiel, hatten kurz vor der Pause nach einem Konter durch Albert ihre erste Chance. Wenig später gelang dann tatsächlich der Anschluss, als Herrmann nach einer Flanke aus kurzer Distanz etwas schmeichelhaft auf 1:2 stellen konnte (38.). Doch der FSV schaffte es, den Schwung der Schlussphase auch über die Pause zu retten und glich kurz nach selbiger aus: Albert eroberte einen Ball, setzte Herrmann in Szene, der seinen Doppelpack zum 2:2 schnürte (53.). Das aber wollte die kleine Hertha nun nicht auf sich sitzen lassen: Christensen platzierte erst einen Ball an die Latte, dann setzte sich Scherhant im Strafraum durch und brachte die Heimelf aus der Drehung wieder mit 3:2 in Führung (60.). Weil der Profinachwuchs in Folge die Vorentscheidung verpasste, kam Zwickau erneut zurück: Nach einem Freistoß war der zuvor eingewechselte Dobruna zur Stelle und traf per Kopf zum 3:3 (78.). Doch es war noch nicht das letzte Wort in einer packenden Partie: Der starke Christensen avancierte für die Berliner zum Matchwinner, als er mit seinem Treffer ins lange Eck den 4:3-Endstand besorgte (88.). Denn der finale Sturm der Zwickauer führte nicht mehr zum Erfolg.

Gogia und Cigerci doppelt: VSG siegt

Ihren zweiten Saisonsieg feierte beim 4:1 über den FSV Luckenwalde die VSG Altglienicke. Es war es ein intensives Duell beider Teams. Für Luckenwalde hatte zunächst Winter die Führungschance, dann aber gingen die Gäste mit ihrer ersten richtigen Gelegenheit in Führung: Cigerci markierte das 1:0 (27.). Und wenig später besorgte Gogia auch schon das 2:0 für die effizienten Berliner (35.). Doch der FSV wollte sich noch nicht geschlagen geben, kam in der zweiten Hälfte durch Winter auf 1:2 ran (62.). Nun wackelten die Gäste kurz, aber zehn Minuten später war es erneut Neuzugang Gogia, der mit seinem dritten Treffer im zweiten Spiel den alten Abstand herstellte - 3:1 für die VSG (74.). Die endgültige Entscheidung besorgte Cigerci - auch für ihn ein Dopeplpack - mit dem 4:1 acht Minuten vor dem Ende.

Meuselwitz trotzt dem BFC

Mit einem 1:1 gegen tapfere Meuselwitzer musste sich der BFC Dynamo am Dienstag begnügen. Tempo war von Beginn an in der Partie, die Gäste aber hielten das Geschehen offen. Chancen gab es in der Anfangsphase zunächst keine, erst nach rund 15 Minuten näherten sich beide Teams den Toren an. Mitte der Hälfte übernahm mehr und mehr die Heimelf das Kommando, die kurz vor der Pause durch Dadashov auch gefährlich in Erscheinung trat. Doch der erste Treffer fiel gleich darauf auf der anderen Seite: Eine Energieleistung von Bock brachte im Strafraum Hansch in Position, der das etwas überraschende 1:0 für den ZFC besorgte (42.). In Durchgang zwei blieb es ein offenes Geschehen, dann drückte der BFC zunehmend auf den Ausgleich, der auch fallen sollte: Eder köpfte eine Ecke zum 1:1 ins Netz (64.). Nun hatte die Heimelf kurz das Momentum auf ihrer Seite, die Führung allerdings gelang nicht. Der ZFC wurde wieder stärker, schnupperte seinerseits am zweiten Treffer: Jacobi vergab zweimal aussichtsreich, bei den Berlinern stand Keeper Bätge sicher. In wilden Schlussminuten fiel so kein Treffer mehr.