Cottbus legt in Greifswald vor - Hertha II schlägt Luckenwalde

Das Kopf-an-Kopf-Rennen um Platz eins in der Regionalliga Nordost findet am Sonntag seine Fortsetzung: Energie Cottbus hat mit dem 2:1 beim Greifswalder FC vorgelegt, zeitgleich gewann Hertha II gegen Luckenwalde. Nun ist ab 16 Uhr Rot-Weiß Erfurt beim BFC Dynamo gefordert.

Thiele schießt Cottbus zum Sieg

Bevor ab 16 Uhr der vor dem Spieltag punkt- und torgleiche FC Rot-Weiß Erfurt gefragt ist, trat Energie Cottbus sonntags ab 13 Uhr beim Greifswalder FC an und konnte im engen Titelrennen vorlegen. Nach kurzer Abtastphase ging es vor beiden Toren ordentlich zur Sache. Das erste Wort hatte der FCE, der in der 16. Minute durch einen Schlenzer von Oesterhelweg in Führung ging. Dieser Vorsprung hielt vier Minuten, dann tauchte Granatowski frei vor Torwart Sebald auf, umspielte ihn und schob zum schnellen Ausgleich ein. Hottmann setzte in der 35. Minute noch einen Schuss ans Außennetz, Granatowski verfehlte kurz vor der Pause das Kreuzeck denkbar knapp. Unterm Strich war Energie in den 45 Minuten die gefährlichere Mannschaft. Auch in der zweiten Hälfte schraubte Cottbus emsig an der Führung. Die fiel in der 69. Minute durch Thiele. Dem GFC fiel keine Antwort darauf mehr ein, Cottbus konnte somit den verdienten Auswärtssieg ins Ziel bringen.

Hertha II setzt seine Serie fort

Der FSV Luckenwalde hat exzellente Karten, den Klassenerhalt schon bald wasserdicht zu machen. Am Sonntag bei der U 23 von Hertha BSC galt es nach knapp einer Viertelstunde aber erstmal einen Rückstand zu verdauen: Röcker köpfte nach einem Eckball von Kesik zur Berliner Führung ein. In der 27. Minute zeigte Röcker auch seine Defensiv-Qualitäten, als er für seinen geschlagenen Schlussmann Ernst auf der Linie rettete. Diese Szene ausgeklammert waren die Herthaner bis zur Pause aber dem zweiten Treffer näher als der FSV dem Ausgleich. Im zweiten Durchgang ereignete sich die erste nennenswerte Abschlussaktion in der 66. Minute: Covic traf mit einem Volley die Latte des Gäste-Tores. Danach erhöhte der FSV den Druck, Gollnack schoss in Minute 72 nur knapp vorbei, doch mit dem 2:0 durch Haxha nach Querpass von Abdullatif war den Brandenburgern der Stecker gezogen (81.). Mit dem 2:0-Erfolg sind die Berliner nun zum fünften Mal in Folge unbesiegt geblieben.

BFC Dynamo empfängt Erfurt

Ab 16 Uhr ist dann Rot-Weiß Erfurt beim BFC Dynamo gefordert - ein Ostklassiker, bereits 80 Spiele zwischen den beiden Teams stehen schon in den Geschichtsbüchern. Ein Auswärtsspiel beim amtierenden Meister klingt zwar nach einer anspruchsvolleren Aufgabe für Erfurt, doch Dynamo präsentierte sich in den letzten drei Spielen recht fahrig, konnte alle drei nicht gewinnen.

Müller leitet Chemnitzer Sieg ein

Der Chemnitzer FC sicherte sich gegen schwache Gäste aus Berlin drei verdiente Punkte. Die Himmelblauen übten von Beginn an Druck aus und kamen immer wieder zu Abschlussgelegenheiten. Vom Berliner AK war im ersten Durchgang kaum etwas zu sehen. Dennoch brauchte die Tiffert-Elf bis zur 44. Minute, um durch Kapitän Müller nach einer Ecke in Führung zu gehen. Nach der Pause waren die Hauptstädter aktiver, gefährliche Chancen sprangen zunächst aber nicht heraus. Es dauerte über eine Stunde, bis der BAK erstmals gefährlich vor das Chemnitzer Tor kam. Sussek setzte zum Solo an, vernaschte vier Gegenspieler, scheiterte dann aber an Jakubov. Den Nachschuss setzte Chahed in die Wolken. Quasi im Gegenzug entschieden die Gastgeber die Partie. Kircicek kam nach einem Abschlag an den Ball, legte sich die Kugel an Zwick vorbei und netzte zum 2:0 ein (66.). Zwei Zeigerumdrehungen später fast der identische Ablauf. Diesmal kam Müller an den Ball, der seinen zweiten Treffer markierte. Erneut Sussek hatte für die Berliner noch den Ehrentreffer auf den Fuß, sein Distanzhammer küsste allerdings nur den Querbalken. Endstand: 3:0.

Meuselwitzer Kampf wird belohnt

Der FC Carl Zeiss Jena tat sich nach der Cottbus-Pleite unter der Woche auch gegen den abstiegsbedrohten ZFC Meuselwitz schwer. Die Gäste begannen forsch und machten es dem FCC in der Anfangsphase sehr schwer. Mitte der ersten Hälfte gelang es Jena die Kontrolle zu übernehmen, ohne aber Durchschlagskraft nach vorne zu entwickeln. Die beste Chance hatte Gipson per Kopf, ZFC-Keeper Plath war allerdings noch zur Stelle. In der 32. Minute zappelte der Ball dann auf der anderen Seite im Netz. Meuselwitz konterte, Kadric zog nahe der Strafraumkante ab und traf zur Führung. Jena kam mit drei Wechseln und Schwung aus der Kabine und zum schnellen Ausgleich nach dem Seitentausch. Muiomo flankte, Dahlke verwandelte (46.). Anschließend waren die Hausherren am Drücker. Meuselwitz befreite sich jedoch aus der Drangphase der Gastgeber und gestaltete das Spiel offen. Dennoch gelang Jena kurz vor Schluss durch Lämmel der Führungstreffer, der einen Rückpass wuchtig ins Netz beförderte (83.). Doch Meuselwitz gab sich nicht auf und traf mit der letzten Aktion des Spiels durch Müllers Kopfball noch zum Ausgleich (90.+4).

Chemie trifft zweimal flach

Am Freitag stand der Abstiegskampf im Fokus: Schlusslicht Tennis Borussia Berlin stand zu Hause gegen Chemie Leipzig mit dem Rücken zur Wand. Die Sachsen dachten im Mommsenstadion gar nicht daran, irgendwelche Gastgeschenke zu verteilen, sondern gingen in der 8. Minute prompt in Führung. Surek ließ erst Sansar stehen und beendete seinen Tempolauf mit einem platzierten Flachschuss ins Eck. Leipzig hatte alles im Griff und erhöhte durch einen weiteren Flachschuss von Mauer auf 2:0 (32.). TeBe zeigte sich an diesem Abend ein weiteres Mal nicht vollumfänglich regionalligatauglich und so war eigentlich die einzig spannende Frage, wann denn das 3:0 fallen würde. Antwort: Es fiel gar nicht, doch das musste die Chemiker nicht groß stören, da drei verdiente Punkte auf ihre Konto wanderten.

Ziane knipst Lichtenberg die Lampen aus

Auch der SV Lichtenberg 47 steckt tief im Keller und hatte es auswärts mit dem 1. FC Lok Leipzig zu tun. Eine erste kleine Druckphase des SVL konterten die Hausherren in der 16. Minute durch einen Heber von Dombrowa, der hinter Torwart Wollert im Netz einschlug - 1:0. Der SVL agierte danach aber mindestens auf Augenhöhe und forderte die vor allem im Zentrum nicht ganz sicher wirkende Lok-Defensive mit einigen gefährlichen Angriffen. Nach knapp einer Stunde fiel der verdiente Ausgleich, Reiniger drückte eine Freistoß-Hereingabe mit der Stirn ins Netz. Die Heimelf schüttelte sich kurz und verzeichnete dann relativ bald wieder Torannäherungen. Ziane erlief in der 76. Minute einen weiten Pass, spielte Wollert aus und schoss Lok erneut in Führung. Die Männer aus dem Stadtteil Probstheida hatten jetzt mächtig Rückenwind und Ziane erhöhte nach Atilgan-Flachpass frei vor Wollert auf 3:1 (80.). Der Leipziger Angreifer brachte es sogar noch zum Hattrick, in der dritten Minute der Nachspielzeit drückte er einen Querpass von Abderrahmane ins leere Tor.

Am Montag geht es weiter

Am Montagabend dann steigt noch die Ansetzung Viktoria Berlin gegen VSG Altglienicke, während die ebenfalls für dieses Wochenende angedachte Partie zwischen dem SV Babelsberg und Germania Halberstadt aufgrund einer akuten Krankheitswelle bei den Potsdamern nicht stattfinden kann. Der Nachholtermin ist für den 10. Mai angedacht.