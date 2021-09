Cottbus historisch: Zografakis glaubt sich im Nachwuchsbereich

Nach dem Ende des Zwischenhochs mit der Niederlage gegen Altglienicke und der anschließenden Corona-Pause hat sich Energie Cottbus gegen Eilenburg historisch zurückgemeldet. "Unbeschreiblich", erklärte Nikos Zografakis.

9:0 stand am Ende auf der Anzeigetafel im Stadion der Freundschaft, nachdem der FC Energie Neuling FC Eilenburg abgefertigt hatte - der höchste Heimsieg in einem Pflichtspiel, wie die Lausitzer erklären. "Solch ein Ergebnis habe ich, vom Nachwuchsbereich mal abgesehen, auch noch nicht erlebt", ließ Mittelfeldspieler Zografakis wissen, der immerhin drei der neun Cottbuser Treffer markierte.

Aus dem Nachwuchsbereich ist der 22-Jährige schon längst heraus, aus der Zwangspause mit Energie nun mit einem Paukenschlag. Dass sein Team nach dem 0:3 gegen Altglienicke - dem Ende einer Serie von vier Siegen - und nach der Quarantäne "so auf den Platz zurückgekehrt", konnte Zografakis kaum fassen.

Dabei agierte Cottbus in Durchgang eins "noch nicht ganz so konsequent", die Mannschaft habe "auch Situationen des Gegners zugelassen, was wir so nicht wollten". Dennoch ging es mit einem 3:0 in die Kabinen. "In der zweiten Halbzeit lief dann alles für uns und es hat so richtig Spaß gemacht, hier vor unseren Fans zu spielen, auch wenn das der FC Eilenburg sicher anders sieht", stellte Zografakis klar. Und er freute sich über seine "drei Tore zu diesem historischen Erfolg".

Nun geht es für die Lausitzer in Halberstadt weiter. Die Germania hat vier ihrer fünf Heimspiele gewonnen, zuletzt ging Halberstadt aber dreimal als Verlierer vom Platz, jeweils in der Fremde.