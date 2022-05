Cottbus hält Badu - Stahl wechselt höherklassig

Der FC Energie Cottbus hat den Vertrag mit dem früheren U-Nationalspieler Malcolm Badu verlängert. Ein Torhüter strebt nach Höherem.

Bleibt in der Lausitz: Malcolm Badu. IMAGO/Steffen Beyer

Flügelspieler Badu (24) verlängerte seinen Vertrag in Cottbus und soll somit auch künftig auf den Außenbahnen der Lausitzer wirbeln. "Malcolm hatte im vergangenen Jahr gesundheitlich keine einfache Zeit, in der wir ihn als Klub hundertprozentig unterstützt und jederzeit begleitet haben", kommentierte Trainer Claus-Dieter Wollitz die Personalie in der Medienmitteilung des ehemaligen Bundesligisten.

"Malcolm ist dynamisch, schnell und sehr torgefährlich und wir sind überzeugt davon, dass er noch einiges mehr kann. Sein großes Potenzial hat er in der vergangenen Saison mehrfach angedeutet", so Wollitz weiter. Der in Berlin geborene Badu kam im vergangenen Sommer als vereinsloser Spieler zum FC Energie, spielte zuvor aber schon bei Spartak Moskau, dem VfL Wolfsburg sowie dem SV Empor Berlin.

15 U-Länderspiele für den DFB

Insgesamt absolvierte Badu 15 Länderspiele der Jahrgänge U 18, U 19 und U 20 für den DFB und erzielte dabei drei Tore. In der nun abgelaufenen Spielzeit kam der 1,74 Meter große Außenbahnspieler in 26 Pflichtspielen für den FC Energie zum Einsatz und erzielte dabei sieben Tore und legte zwei Treffer auf.

Unterdessen hat Torhüter Toni Stahl (22, 34 Ligaspiele 2021/22) dem Verein mitgeteilt, dass er eine neue Herausforderung bei einem höherklassigen Klub antreten werde und somit Cottbus verlässt.