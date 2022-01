Trotz Unterzahl: Eisele-Tor reicht FCC zum Sieg in Cottbus

Der FC Carl Zeiss Jena hat zum Auftakt ins neue Jahr ein Ausrufezeichen im Aufstiegskampf der Regionalliga Nordost gesendet. Fabian Eisele führte die Thüringer zum Sieg in Cottbus.

Das Eisele-Tor nach 37 Minuten hat Jena vor 1000 Zuschauern im Stadion der Freundschaft gereicht. Am Ende entführte der FCC drei Punkte aus Cottbus und stockte sein Konto damit auf 43 Punkte auf. Zum Tabellenführer BFC Dynamo, am Freitag 2:0-Sieger in Halberstadt, sind es nun bei einem Spiel weniger neun Zähler Rückstand für die fünftplatzierten Jenaer.

Der FC Energie, der erstmals seit einem 1:2 bei Tasmania Berlin am 24. Oktober wieder ein Punktspiel verlor, verharrt mit sieben Punkten Rückstand auf den BFC auf Platz zwei.

Der FCC war im Vergleich zur 2:3-Heimpleite gegen Lok Leipzig wieder mit Kapitän Bastian Strietzel (nach Gelb-Sperre) angetreten, auch Routinier René Lange stand in der Startelf der Gäste, ebenso Eigengewächs Alexander Prokopenko (20). Nach einigen Nadelstichen der Thüringer war die Führung kurz vor der Pause nicht unverdient: Maximilian Oesterhelweg bediente Torjäger Eisele, der von Energie-Kapitän Axel Borgmann nicht mehr am erfolgreichen Torschuss gehindert werden konnte. Es war das elfte Saisontor des Jenaer Angreifers.

Krauß foult und diskutiert

Im zweiten Durchgang ließ der Cottbuser Erik Engelhardt die frühe Gelegenheit zum 1:1 liegen (47.), Maximilian Krauß scheiterte im direkten Gegenzug. Der FC Energie baute Druck auf, Jena konterte. Oesterhelweg konnte die Riesenchance zum 2:0 nicht nutzen (63.). Als der wegen Ballwegschlagens bereits verwarnte Krauß in der 84. Minute nach Foul und Diskussion mit Borgmann Gelb-Rot sah, wurde es für Jena nochmal eng, vor allem in der fünfminütigen Nachspielzeit. Doch der FCC überstand die brenzligen Situationen und durfte schließlich jubeln.

Mit Siegen gegen den FC Eilenburg (Freitag) sowie im Nachholspiel bei der VSG Altglienicke will Jena am 9. Februar den Rückstand auf den BFC Dynamo weiter verkürzen. Für Cottbus geht es am 5. Februar bei Kellerkind VfB Auerbach weiter.