Cottbus dreht Rückstand gegen Eilenburg und übernimmt Rang 2

Auftrag erfüllt: Am Ostermontag setzte Energie Cottbus die Konkurrenz unter Druck und bezwang den FC Eilenburg mit 2:1.

Nach der 0:3-Klatsche im Nachholspiel gegen Chemie Leipzig war für Energie Wiedergutmachung angesagt - zumal sich auch die Aufstiegskonkurrenten in den folgenden Tagen nicht mit Ruhm bekleckerten. Am Ostermontag bestand also die Chance, mit einem Sieg Boden auf die Tabellenspitze gutzumachen. Gegen den formstarken FC Eilenburg - zuletzt mit elf Punkten aus fünf Spielen - gelang dies auch, 2:1 hieß es am Ende.

Zwar machten die Hausherren von Beginn an Druck, scheiterten aber an FCE-Keeper Bethke und der eigenen Genauigkeit; doch dann schockten die Gäste die Cottbuser Fans: Über rechts ging es spielerisch nach vorn, in der Mitte stand Baumann bereit und hatte keine Mühe, das 1:0 für Eilenburg zu erzielen (13.). Wieder einmal sah die Energie-Abwehr nicht gut aus. In der Folge geriet der FCE allerdings unter Druck: Cottbus reagierte wütend, kam zu Distanzschüssen und hatte Pech bei einem nicht gegebenen Handelfmeter. Kurz vor der Pause klingelte es dann doch im Eilenburger Kasten: Hasse nahm aus rund 25 Metern Maß und traf via Innenpfosten zum 1:1 (43.).

Thiele bedankt sich

Nach Wiederanpfiff drängte Cottbus weiter auf die Führung, vergab aber aussichtsreiche Chancen. Da sich die Eilenburger aber weiterhin viele Fehler leisteten, führte einer davon zur überfälligen Führung der Gastgeber: Bei einem eigenen Abstoß schenkte der FCE den Ball her, am Ende musste Thiele das 2:1 nur noch ins leere Tor schieben (63.).

Zwar gelang Eilenburg fast der direkte Ausgleich - Rühlemann scheiterte nur knapp - doch da sich die Cottbuser nun etwas zurückzogen, war das Geschehen auf dem Platz ohnehin wieder ausgeglichen. Nachdem auch eine unübersichtliche Situation im Energie-Strafraum nicht zum Erfolg führte, lief den Gästen zunehmend die Zeit davon. Den Cottbusern boten sich hingegen immer mehr Räume: Shcherbakovski zielte zu hoch, Krauß verzog aus kurzer Distanz, ein weiterer Ball landete nur am Pfosten. So hieß es am Ende noch einmal zittern für Cottbus, doch Bibaku brachte einen Kopfball nicht im Tor unter. Es blieb beim 2:1.