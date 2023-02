Cottbus, Erfurt, CFC oder BAK: Wer geht als Tabellenführer aus dem Spieltag?

Zuletzt konnte kein Team die Steilvorlage von Energie Cottbus nutzen, die Wollitz-Elf geht auch in dieses Wochenende als Tabellenerster. Die Lage ist spannend: Im Titelrennen der Regionalliga Nordost trennen die ersten zehn Teams nur sechs Punkte. Das Topspiel steigt derweil am Samstag beim Berliner AK.

Nur vier Vereine der Top-10-Teams treffen an diesem Wochenende direkt aufeinander, zwei davon bereits am Freitag im Duell VSG Altglienicke gegen Chemie Leipzig. Nach dem jüngsten Coup gegen Cottbus kann sich die VSG weiter Chancen im Titelrennen ausmalen, vor allem, wenn auch das Leistungslevel weiter auf diesem Niveau abgerufen werden kann. Mit Verteidiger Steffen Schäfer haben die Berliner nochmals auf dem Transfermarkt nachgelegt. Ob er oder der ebenfalls mit ordentlich Erfahrung ausgestattete Zugang Philip Türpitz ihren Einstand am Freitag im Heimspiel gegen Chemie Leipzig feiern werden, ist aber noch fraglich. Während Türpitz noch unter den Folgen einer Zerrung leidet, will Coach Karsten Heine den Fitnesszustand von Schäfer noch ausloten. Beim kommenden Gast gab es hingegen keine Neuzugänge zu vermelden. Die Chemiker, die sich zuletzt mit einem 1:1 gegen den SV Babelsberg zufrieden geben mussten, streben mit bewährten Kräften nach ihrem ersten Sieg des Punktspieljahres.

Oben gegen unten heißt es sowohl bei Carl Zeiss Jena als auch bei Lok Leipzig. Carl Zeiss, das bereits unter der Woche im Einsatz war, empfängt Tennis Borussia Berlin. Die Jenenser sicherten sich am "Deadline-Day" jüngst noch Lorenz Knöferl per Leihe von 1860 München, der aber naturgemäß noch kein Startelfkandidat sein dürfte. Für Tennis Borussia zählt weiterhin jeder Zähler, einen Punkt gab es aus den bisherigen zwei Partien des Jahres gegen Teams aus dem oberen Drittel, ein Tor gelang den Berlinern dabei aber noch nicht.

Lok Leipzig trifft im dritten Freitagsspiel auf Viktoria Berlin und könnte mit einem Dreier vorerst mit Primus Cottbus gleichziehen. Bei Lok gab es keine Zu- oder Abgänge im Kader, das Team von Almedin Civa ist mit vier Punkten aus den bisherigen zwei Partien noch ungeschlagen in diesem Jahr. Das soll natürlich auch gegen die Viktoria so weitergehen. Die hat zuletzt noch den Zugang von Uzoma Eke festgezurrt, wartet aber noch auf den ersten Erfolg 2023.

Berlin-Derby als Top-Spiel

Rang vier gegen Rang sieben bedeutet an diesem Spieltag das Spitzenspiel. Und das ist ein Hauptstadt-Derby, der Berliner AK empfängt dabei den BFC Dynamo. Der BAK war eines der Teams, das am vergangenen Wochenende die Cottbuser Steilvorlage und somit auch die Tabellenführung liegenließ - mit 0:3 ging die Partie in Greifswald in die Binsen. Mit Serkan Dursun gab es bei den "Athletikern" ein neues Gesicht zum "Deadline-Day", im Heimspiel will man nun wieder in die Erfolgsspur und zumindest über Nacht an die Spitze zurückkehren. Gegner BFC allerdings ist mit zwei Siegen aus zwei Partien ins Jahr gestartet und hat entsprechend Selbstvertrauen.

Ebenfalls im Angebot: Das Duell SV Babelsberg gegen Hertha BSC II. Die Potsdamer, die nach der Roten Karte wohl auf Coach Markus Zschiesche verzichten müssen, haben ihr erstes Heimspiel des Jahres. Hertha könnte mit einem Sieg im ersten Auswärtsspiel 2023 zum SVB aufschließen.

Zeigt Cottbus eine Reaktion?

Tabellenführer Energie Cottbus hat am Sonntag eine machbare Aufgabe beim FSV Luckenwalde zu lösen. Nach der 0:2-Niederlage gegen Altglienicke ist der Heimnimbus hinüber, es war das erste Mal überhaupt, dass Energie in dieser Saison zuhause nicht die volle Punktzahl mitnahm. Gegen das Kellerkind will der Tabellenführer sicher eine Reaktion zeigen - zumal der FSV als einziges Team der Liga noch nicht im Punktspieleinsatz war in diesem Jahr.

Mit einem Spiel aber auch nur einem Punkt weniger als Cottbus hat Rot-Weiß Erfurt derzeit die Trümpfe in der eigenen Hand, beim SV Lichtenberg will RWE nach der jüngsten Zwangspause wieder auf dem Platz stehen. In Sachen Kader gab es rund um den 31. Januar noch ein paar Veränderungen - allen voran die Verpflichtung von Osayamen Osawe, der eine gute Verstärkung für das Team von Fabian Gerber sein dürfte. Abwarten, ob der 29-Jährige schon am Sonntag in Berlin ein Faktor sein wird. Für den SVL wird es bereits das vierte Ligaspiel des Jahres sein, einen Dreier gab es bislang aber noch nicht.

Spannend wird auch das Geschehen beim Chemnitzer FC, wenn BAK-Bezwinger Greifswalder FC kommt. Der CFC, bei dem es in Sachen Wechsel ruhig blieb, stand am Dienstagabend kurz vor dem Sprung auf Rang eins, kassierte dann aber noch den späten Ausgleich bei Lok Leipzig. Der kommende Gegner legte in den letzten Stunden des offenen Transferfensters mit Anthony Syhre und Theo Martens nach.

Zu einem Kellerduell kommt es noch zwischen ZFC Meuselwitz und Germania Halberstadt. Die Germanen lechzen weiter nach ihrem ersten Saisonsieg, noch ist die Relegation für das Schlusslicht in Reichweite. Sowohl gegen Altglienicke als auch gegen Lichtenberg waren sie in beiden Saisonspielen des Jahres wieder einmal knapp davor.