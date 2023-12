Cottbus bindet Borgmann

Energie Cottbus hat eine wichtige Personalie unter Dach und Fach gebracht: Axel Borgmann bleibt über die Spielzeit 23/24 hinaus. Seit Sommer 2019 spielt der 29-Jährige für den FC Energie, kommt auf 121 Pflichtspiele, in denen er 13 Tore erzielte und 30 Mal auflegen konnte. In dieser Saison allerdings musste der Linksverteidiger einen schweren Rückschlag hinnehmen: Im Auswärtsspiel beim FC Eilenburg riss er sich Anfang Oktober das Kreuzband, wurde anschließend operiert und arbeitet seitdem in der Reha an seinem Comeback.