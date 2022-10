Costly: "Wir haben noch ein bis zwei Baustellen"

Mit einem souveränen 3:0 in Oldenburg stürmte Ingolstadt auf Rang drei vor. FCI-Torschütze Marcel Costly sieht aber noch Verbesserungsbedarf.

Wer soll den FC Ingolstadt in dieser Form stoppen? Mit dem 3:0 beim VfB Oldenburg überstanden die Schanzer auch das sechste Spiel in Folge ohne Niederlage, feierten in diesem Zeitraum vier Siege. Und blieben zudem bereits zum siebten Mall (!) in dieser Saison ohne Gegentor.

Besonders die Art und Weise des Auftritts beim Aufsteiger überzeugte. Doch zunächst musste Keeper Marius Funk bereits nach 180 Sekunden eine Chance von Oldenburgs Rafael Brand zunichte machen. Dann aber übernahm der FCI das Kommando - und nutzte seine Chancen eiskalt aus. "Bis zum 3:0 waren wir sehr, sehr effizient", konstatierte denn auch FCI-Coach Rüdiger Rehm nach der Partie am Mikrofon von "MagentaSport". In der Tat, denn Testroet (10.), Kopacz (23.) und Costly (50.) nutzten nahezu die ersten drei richtigen Chancen des Zweitliga-Absteigers: "Erst danach haben wir etwas liegengelassen", sagte Rehm.

Ein besonderer Tag war es für Torschütze Costly: Teile der Familie saßen auf der Tribüne, weshalb Costly nach seinem Treffer auch auf diese zulief und mit seinen Händen ein Herz formte. "Das war für mein Patenkind", klärte der 26-Jährige, der zudem die Flanke vor dem 1:0 geschlagen hatte, auf.

Insgesamt, so Costly, befinde sich der FCI derzeit auf dem richten Weg, "dieser ist derzeit richtig super." Dennoch sieht der Flügelspieler bei "ein, zwei Baustellen" noch Steigerungspotenzial - zum Beispiel im Spielaufbau und in der Chancenverwertung. Bei letzterem kann aber nicht der Auftritt in Oldenburg gemeint gewesen sein, weshalb seine Schlussworte fast wie eine Drohung an die Konkurrenten klangen: "Wir sind sehr akribisch, wir wollen uns immer wieder verbessern."