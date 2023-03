Costas Neustart in der alten Heimat

Von 2006 bis 2011 absolvierte Claus Costa 188 Pflichtspiele für Fortuna Düsseldorf. Die erste Dienstreise in neuer Funktion beim Hamburger SV führt den 38-Jährigen am Freitag nun ausgerechnet an jenen Standort, an dem er die prägendste Zeit seiner Profikarriere erlebt hat.

Der neue HSV-Sportchef Claus Costa reist an die alte Wirkungsstätte. IMAGO/Oliver Ruhnke