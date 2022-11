Costa Rica im Check: Abenteurer und Überlebenskünstler

Costa Ricas Kader strotzt vor Erfahrung. Das WM-Ticket haben die Ticos mit einer beeindruckenden Aufholjagd gelöst, nun gelten sie in Deutschlands Gruppe als Außenseiter. Haben sie dennoch das Zeug zur Überraschung? Costa Rica im Check.

Die Stunde des Erfolgs: Keylor Navas (in Grün) und Costa Rica feiern die WM-Qualifikation. Getty Images

Der Trainer

Für Luis Fernando Suarez ist die Endrunde von Katar bereits die dritte WM-Teilnahme. 2006 führte er Ecuador zum Turnier, 2014 Honduras. Costa Rica hat also nicht nur auf dem Platz eine Menge Erfahrung, sondern auch auf der Trainerbank. Bei den Ticos trat Suarez im Juni 2021 an.

Die Qualifikation für Katar gelang ihm dank einer erstaunlichen Aufholjagd. Von den ersten sieben Spielen gewann Suarez' Mannschaft nur eines, erwies sich dann aber als Überlebenskünstler und entschied von den zweiten sieben Partien sechs für sich. Die Endrunde begreifen sie in Costa Rica nun als Abenteuer.

Die Stärken

Costa Ricas Kader verfügt über eine Menge Erfahrung. In Keylor Navas (35), Bryan Ruiz (37), Celso Borges (34) und Joel Campbell (30) stehen gleich vier Spieler im Kader, die 2014 schon Teil des Aufgebots waren, das bis ins Viertelfinale vordrang und damit einen großen Coup landete. Seitdem haben die Akteure Legenden-Status. Navas ist bis heute trotz mangelnder Spielpraxis der große Rückhalt des Teams.

Die Schwächen

Mit Ausnahme des Torhüters fehlt es Costa Rica schlichtweg an internationaler Klasse. Der Kader gibt weder einen Torjäger noch einen Verteidiger auf gehobenem Niveau her. Die größte Schwachstelle dürfte die Position des Linksverteidigers sein. Dort spielt Bryan Oviedo, Bochums Cristian Gamboa hingegen findet in den Planungen des Trainers keine Berücksichtigung.

Was sich neben der mangelnden Qualität im Laufe der Gruppenphase ebenfalls als Problem erweisen könnte: Einige Spieler haben keinen Wettkampfrhythmus.

Der "Player to watch"

Jewison Bennette. Der 18-Jährige, der beim englischen Zweitligisten AFC Sunderland unter Vertrag steht, gilt als Hoffnungsträger. In der Championship ist dem Linksaußen zwar erst ein Tor gelungen, doch im Nationaltrikot hat er in den letzten Qualifikationsspielen auf ganzer Linie überzeugt.

Die Prognose

Aufgrund der schier übermächtigen Konkurrenz aus Deutschland, Spanien und Japan wird Costa Rica nicht über die Gruppenphase hinauskommen.