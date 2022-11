Costa Ricas Formcheck: Deutschlands Gruppengegner besiegt Nigeria

Costa Rica machte kurz vor der Abreise nach Katar noch einen Formcheck. Gegen Nigeria siegte Deutschlands Gruppengegner in San Jose mit 2:0.

Das 1:0 für Costa Rica: Gleich jubelt Oscar Duarte (#6) über die Führung. AFP via Getty Images

Vor knapp einem Monat hatte Costa Ricas Verband bereits mit dem Ticketverkauf für den letzten Test vor heimischem Publikum begonnen - dem Team von Trainer Luis Fernando Suarez sollte vor dem Abflug zur WM ein gebührender Abschied geboten werden. Und die Ticos bestanden die Bewährungsprobe, gegen Nigeria sprang am Ende ein 2:0-Erfolg heraus. Den Sieg des letzten Gruppengegners der DFB-Elf schossen am Mittwochabend im Estadio Nacional de Costa Rica in San Jose gegen die nicht für die WM qualifizierten Super Eagles Oscar Duarte (7.) und Kendall Waston (73.) heraus.

Letzter Test in Bagdad gegen den Irak

Am Donnerstag bricht nun eine 57-köpfige Delegation Richtung Kuwait auf, Zwischenstopps in Panama und Istanbul inklusive. Ein letztes Testspiel ist am 17. November im al-Shaab Stadion von Bagdad gegen Gastgeber Irak geplant. Tags darauf soll ein Charterflieger nach Katar starten.

Costa Rica hatte sich über die Play-offs für die Endrunde qualifiziert, im Juni gewann das Team um Keeper Keylor Navas (Paris Saint-Germain) in Doha gegen Neuseeland mit 1:0. Für Trainer Suarez, gebürtiger Kolumbianer, ist es die dritte WM-Teilnahme in diesem Jahrtausend. 2006 hatte er Ecuador bei der Weltmeisterschaft in Deutschland trainiert, 2014 Honduras in Brasilien.

In Katar warten Spanien, Japan und zum Schluss Deutschland

In Katar geht es für Costa Rica, das es vor acht Jahren bis ins Viertelfinale geschafft hatte und dort erst im Elfmeterschießen an den Niederlanden gescheitert war, zunächst gegen Spanien (23. November). Vier Tage später trifft Costa Rica auf Japan, ehe es am 1. Dezember zum Duell mit Deutschland kommt.