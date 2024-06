Coskun entscheidet sich für Duisburg

Der Abschied von Can Coskun aus Greifswald stand schon einige Tage fest, wo der 26-jährige Außenbahnspieler anheuert allerdings noch nicht. Am Mittwoch bestätigte nun der MSV Duisburg die Verpflichtung des gebürtigen Berliners. "Mit seinen 26 Jahren ist Can schon sehr erfahren, hat fast 100 Drittliga-Spiele bestritten und ist gerade mit Greifswald Vize-Meister in der sehr starken Nordost-Liga geworden. Einer für die linke Bahn, mit ausgeprägten Offensiv-Qualitäten sehr dynamisch, mit hohem Tempo - genau so einen Typen haben wir gesucht", so Cheftrainer Hirsch.