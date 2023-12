Coronavirus: E3 aus Sicherheitsgründen abgesagt

Wie die Entertainment Software Association (ESA) nun offiziell bestätigt hat, wird die wichtigste Videospielmesse, die Electronic Entertainment Expo (E3), in diesem Jahr abgesagt. Die Bedrohung durch das Coronavirus hat letzten Endes zu dieser Entscheidung geführt.

Am Morgen des 11. März war es nur ein Gerücht, nun ist es bestätigt. Die E3 findet in diesem Jahr nicht statt. Die wichtigste Videospielmesse der Welt wird eigentlich jährlich im Los Angeles Convention Center in L.A. abgehalten. In diesem Jahr wurde die Messe, die vom 9. bis 11. Juni stattfinden sollte, aufgrund der Ausbreitung des Coronavirus abgesagt.

"Nach zunehmenden und immer größeren Bedenken hinsichtlich des COVID-19-Virus waren wir der Ansicht, dass dies der beste Weg ist, um in einer solch beispiellosen globalen Situation vorzugehen", so das offizielle Statement der Veranstalter. "Wir sind sehr enttäuscht, dass wir dieses Event nicht für unsere Fans und Unterstützer abhalten können. Wir wissen jedoch, dass es die richtige Entscheidung ist, basierend auf den Informationen, die wir heute haben."

Was bedeutet die Absage für die Industrie?

Die Veranstalter hatten bereits angekündigt, die Lage regelmäßig neu zu bewerten. Nun wurde die Info auch an die Gäste und Aussteller weitergegeben. Für die Gaming-Industrie eine kleine Hiobsbotschaft, denn eigentlich sollte auf der E3 u.a. die neue Konsolen-Generation von Sony und Microsoft detaillierter vorgestellt werden. Dies könnten die Unternehmen nun in eigenen Streams online umsetzen. Dennoch dürften es für Presse, Besucher und Aussteller nun viele organisatorische Herausforderungen geben.

Derzeit würde man auch prüfen, ob man online eine Alternative mit den Veranstaltern hinbekommen könnte.