Corona-Verdacht: Grammozis fehlt S04 im Top-Spiel gegen St. Pauli

Der FC Schalke 04 muss im Top-Spiel am Samstagabend am Millerntor ohne seinen Trainer auskommen. Dimitrios Grammozis wird auf der Trainerbank fehlen, da er sich mit dem Corona-Virus angesteckt haben könnte.

Wie die Königsblauen via Twitter vermeldeten, sei die Testlage beim 43-Jährigen "nicht eindeutig, da sowohl positive als auch negative Befunde vorliegen". Das Ergebnis eines PCR-Tests stehe außerdem noch aus.

Beim kommenden Gegner St. Pauli gab es in den vergangenen Tagen mehrere Corona-Fälle, unter anderem wurden Cheftrainer Timo Schultz und Torwarttrainer Mathias Hain positiv getestet.

Fest steht, dass Grammozis die Reise nach Hamburg nicht antreten und somit das Top-Spiel am Samstagabend (20.30 Uhr, LIVE! bei kicker) von daheim aus verfolgen wird. Dann empfängt der Tabellenführer am Millerntor den Sechsten aus Gelsenkirchen. Wie schon in der Trainingswoche wird Co-Trainer Sven Piepenbrock unter mithilfe von Mike Büskens an der Seitenlinie übernehmen.