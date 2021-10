Corona und kein Ende beim VfB: Jetzt hat es auch Mangala erwischt

Fabian Bredlow hat Corona überstanden, darf die häusliche Isolation verlassen und könnte eine Option für die Partie in Gladbach sein. Dafür folgte die nächste Hiobsbotschaft: Am Freitag wurde Orel Mangala positiv getestet.

Gespannt warteten die Stuttgarter am heutigen Freitag auf das Testergebnis des vor zehn Tagen positiv auf Corona getesteten Bredlow und auf mehr Klarheit, ob der Keeper für die Partie in Gladbach am Samstag (LIVE! ab 18.30 Uhr bei kicker) ein Kandidat für den Posten zwischen den Pfosten sein könnte. Das Testergebnis der am Vormittag genommenen Probe war negativ, der Keeper ist damit also freigetestet und darf die häusliche Isolation verlassen.

Doch der Erleichterung folgte im gleichen Atemzug der nächste Schreck. Vom ebenfalls am Freitag routinemäßig getesteten Mangala gab es ein positives Ergebnis. Der Belgier musste sofort in Isolation und fällt bis auf Weiteres aus. "Das ist definitiv ein Rückschlag für uns. Zum einen, weil wir gehofft hatten, von weiteren positiven Fällen verschont zu bleiben. Und zum anderen, weil Orel nach seiner Verletzung auf dem Weg zurück zu alter Stärke war und wir nun erneut auf ihn verzichten müssen", erklärt Sportdirektor Sven Mislintat.

Ob Bredlow für die Partie morgen in Gladbach wirklich in Frage kommt, entscheidet sich erst am Nachmittag beim Abschlusstraining. "Es besteht die kleine Möglichkeit", sagt Pellegrino Matarazzo. Allerdings will der Chefcoach den Keeper nach dessen zehntätiger Tatenlosigkeit erst noch genauer unter die Lupe nehmen. "Er muss sich sportlich gut fühlen", meint der 43-Jährige, der weiter auf die ebenfalls schon länger erkrankten Florian Müller, Waldemar Anton, Erik Thommy und Roberto Massimo verzichten muss. Es gehe ihnen "unterschiedlich. Der eine hat Symptome, der andere nicht. Aber ich möchte nicht mehr dazu sagen", sagte Matarazzo.

Matarazzo hätte keine Bedenken gegen Schock

Sollte Bredlow doch nicht die Auswahlkriterien erfüllen, hätte der VfB-Trainer keine Bedenken hätte, Stuttgarts Jungprofi Florian Schock ins Tor zu stellen. "Wir haben Flo bewusst als Nummer 3 verpflichtet und nicht nur als Trainingstorwart. Wir haben vollstes Vertrauen in ihn und dass er eine gute Leistung abrufen kann. Er macht einen guten Eindruck im Training."

Der 20-Jährige würde durchaus über Besonderheiten verfügen. Er sei zum Beispiel schon mal "größer als ich", scherzt Matarazzo, der es auf 1,98 m bringt. Schock weist einen Zentimeter mehr aus. Dazu verfüge er über "eine gewisse Masse, ist reaktionsschnell, hat ein gutes Blockverhalten und hält viele Bälle". Als Persönlichkeit bringt der Hüne außerdem "sehr viel Charakter für die Zukunft mit. Er ist ein guter Junge, der seinen Weg bei uns gehen wird."

Vorher muss sich Schock allerdings erst einmal sportlich beweisen. Womöglich schon in Gladbach. Kein einfaches Pflaster für ein Bundesligadebüt. "Wir versuchen das richtige Maß an Lockerheit und Anspannung zu finden", erzählt Matarazzo, der die Vorbereitung so angeht, "dass er die optimale Spannung hat. Man merkt ihm ein gewisses Kribbeln im Bauch an. Das ist aber ganz normal, das spürt jeder vor seinem ersten Spiel".