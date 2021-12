Corona: Trainingsstart ohne Kapitän Boyata

Die Pause war kurz, das Pensum ist groß: Hertha BSC hat am Mittwoch die Vorbereitung auf die Rückrunde aufgenommen - ohne Kapitän Dedryck Boyata (Coronavirus-Infektion) und auch ohne Winter-Neuzugang Fredrik André Björkan.

Björkan werde nach einer Behandlung an der Ferse die kommenden Tage individuell trainieren, sagte Hertha-Coach Tayfun Korkut nach der gut 70-minütigen Übungseinheit zum Start der Rückrundenvorbereitung. "Wir sollten ein Stück weit vorsichtig sein. Er muss ankommen und sich erstmal an alles gewöhnen."

Der 23-jährige Linksverteidiger, ablösefrei vom norwegischen Meister FK Bodö/Glimt gekommen, war nicht der Einzige, der beim Aufgalopp am Mittwochvormittag nicht mit dem Team trainierte. Dedryck Boyata fehlte erkrankt, nach Klubangaben wurde der Belgier vor seiner Rückkehr nach Berlin positiv auf das Coronavirus getestet und befindet sich in häuslicher Isolation.

Lucas Tousart fehlte nach den Worten des Trainers aus persönlichen Gründen, der Franzose soll aber am Donnerstag wieder mitmischen. Ebenfalls nicht an Bord waren bei der ersten Schicht nach der zehntägigen Weihnachtspause Davie Selke, Deyovaisio Zeefuik (beide erkältet) und Rune Jarstein (Reha nach Knie-OP).

Boateng auch wieder mit dabei

Individuell arbeiteten Stevan Jovetic und Peter Pekarik, die zum Ausklang der Hinrunde muskuläre Blessuren hatten: Stürmer Jovetic in der Wade, Rechtsverteidiger Pekarik im Oberschenkel. Jovetic machte die kollektive Erwärmung unter Athletiktrainer Markus Hödl mit und lief dann separat, Pekarik kam später als die Kollegen auf den Platz und lief mit Fitnesstrainer Henrik Kuchno seine Runden. Das Duo soll zu Beginn der kommenden Woche wieder mit der Mannschaft trainieren und könnte bei günstigem Verlauf eine Rolle spielen für den Rückrunden-Start gegen den 1. FC Köln am 9. Januar.

"Das ist Teambuilding - jedes Training": Tayfun Korkut. imago images/Metodi Popow

Wieder uneingeschränkt diensttauglich waren am Mittwoch Kevin-Prince Boateng (nach Knieproblemen), Suat Serdar und Lukas Klünter. Serdar hatte beim 0:4 bei Ex-Klub Mainz eine Knochenstauchung im Knie erlitten und war zum Hinrunden-Finale gegen Borussia Dortmund (3:2) ausgefallen. Klünter hatte sich Mitte September am 4. Spieltag beim Berliner 3:1-Sieg in Bochum schwer an der Schulter verletzt und war für die restliche Hinrunde ausgefallen.

"Wir haben genug Arbeit hier"

Unabhängig von Ausfällen oder Rückkehrern hat Korkut seine Agenda für die kommenden Tage und Wochen klar umrissen: "Es geht vor allem darum, dass wir das, was wir in den letzten Spielen gezeigt haben - Mut, Spielfreude und Aktivität vor allem auch mit Ball -, noch stabiler machen und das eine oder andere in der Defensive noch verbessern müssen. Wir haben einiges vor für die Rückrunde."

Die Tabelle trügt. Nach der Tabelle darf man sich nicht richten. Tayfun Korkut

Das erklärt auch den vergleichsweise frühen Trainingsstart. "Für uns im Trainerteam ist jeder Tag wichtig", unterstrich Korkut. "Klar haben wir schon vier Spiele gemeinsam hinter uns und knapp einen Monat zusammengearbeitet. Trotzdem ist es so, dass uns diese Tage weiterbringen." Als den Ende November für Pal Dardai installierten Korkut am Mittwoch die Frage erreichte, ob in der knapp bemessenen Zeit bis zum Rückrundenstart noch eine Teambuilding-Maßnahme geplant sei, zeigte er mit dem Daumen nach hinten - auf den Trainingsplatz, wo einige seiner Profis noch eine Zusatzschicht einlegten: "Das ist Teambuilding - jedes Training. Es ist nichts geplant, was nichts mit Fußball zu tun hat. Bei der momentanen Lage ist sowieso alles ein bisschen schwieriger. Wir bleiben auf dem Platz an der frischen Luft, wir haben genug Arbeit hier." Und trotz des Sprungs auf Platz 11 und der Bilanz von sieben Punkten aus vier Spielen gibt der Coach weiter den Mahner: "Die Tabelle trügt. Nach der Tabelle darf man sich nicht richten. Wir sollten unsere Hausaufgaben machen."