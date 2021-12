Corona-Sorgen in der NFL: Immer mehr Spieler infiziert

In der NFL steigen die Coronazahlen immer weiter, längst übersteigen die Zahlen die Werte vom Beginn der Pandemie.

Trauriger Rekord in der NFL: Wie die Liga bekanntgegeben hat, sind am Montag insgesamt 106 Spieler der 32 Teams auf die COVID-19/Reserve-Liste gesetzt worden. Insgesamt sind es allein im Dezember bisher 521 Spieler, die in das Corona-Protokoll aufgenommen worden sind.

74 aktive Spieler und 22 Athleten aus den Trainingsgruppen stehen auf der Corona-Liste, zehn weitere Spieler sind zudem bereits am Weihnachtswochenende im Protokoll aufgetaucht, sind von der Liga aber erst am Montag offiziell registriert worden.

Zu den prominenten Zugängen gehören unter anderem die Wide Receiver Mike Evans vom amtierenden Super-Bowl-Champion Tampa Bay (Buccaneers) und Julio Jones von den Tennessee Titans. Heftig gebeutelt sind auch die New Orleans Saints, die im Monday Night Game zum Abschluss von Week 16 klar mit 3:20 gegen die Miami Dolphins verloren haben und eben auch auf viele Spieler aufgrund von Corona verzichten müssen. Das Dilemma unterstreicht ein Wert des Statistik-Portals "Next Gen Stats". Demnach sind bei New Orleans bereits 57 unterschiedliche Spieler in der Startformation gestanden - mehr als bei jedem anderen Konkurrenten.

Nach den neuen COVID-19-Protokollen der NFL können vollständig geimpfte, asymptomatische Spieler von der Liste gestrichen werden, wenn sie innerhalb von 24 Stunden zwei negative Tests vorlegen.