Corona-Schreck in Kroatien: Duvnjak und Cindric positiv

Kurz vor der Europameisterschaft sind die Stars Domagoj Duvnjak und Luka Cindric positiv getestet worden.

Dies teilte der kroatische Verband am Dienstag mit. Der Rückraumspieler vom deutschen Rekordmeister THW Kiel und der Spielmacher vom Champions-League-Sieger FC Barcelona wurden im Trainingslager umgehend isoliert. Beide weisen laut Verbandsangaben zwar nur milde Symptome auf, ihre Teilnahme an der Endrunde vom 13. bis 30. Januar in Ungarn und der Slowakei ist aber zumindest fraglich.

Auch Serbien betroffen

Alle restlichen Spieler und Betreuer seien negativ und bereiten sich für die Endrunde vor. Die Kroaten sind nicht das einzige Team, dass vor der EM Corona-Sorgen hat, so hatte es unter anderem auch die kroatischen Vorrundengegner Frankreich und Serbien betroffen. Bei den Serben sind Torhüter Vladimir Cupara sowie Bogdan Radivojevic ebenso betroffen wie Nationaltrainer Toni Gerona und zwei weitere Mitglieder des Staffs. Aus diesem Grund wurden auch die geplanten Testspiele der Serben gegen die deutsche Auswahl abgesagt.