Corona schlägt wieder zu: In Sachsen muss der Ball ruhen

Die Infektionszahlen in Deutschland steigen rasant, längst steht mancherorts schon wieder der Amateurfußball auf der Kippe. Mit Sachsen zieht ein erstes Bundesland die Notbremse - scheint damit allerdings ein Sonderfall zu sein.

Nein, die Funktionäre, die sich um den aktuellen Spielbetrieb im Amateurfußball kümmern müssen, sind nicht zu beneiden. Der Balanceakt, zu dem die Corona-Pandemie den Amateurfußball zwingt, zittert sich nun mehr durch seine dritte Spielzeit. Es wurden Ligen geteilt, Pufferzonen geplant, Spielordnungen angepasst - und dennoch: Was das alles bringen wird für die laufende Saison 21/22, ist derzeit wieder offen.

Blickt man auf die aktuellen Inzidenzwerte quer durchs Land, fällt auf: Es ist von Mecklenburg-Vorpommern im Norden bis Bayern im Süden vor allem der östliche Teil der Bundesrepublik, der traurige Höchststände vermeldet. Als erstes Bundesland hat das nun für Sachsen wieder Konsequenzen, es hat nämlich seine "Vorwarnstufe" erreicht. Das Besondere: Der Amateursport, ob Training oder Wettkampf, gilt hier als eine Form der privaten Zusammenkunft - und die ist im öffentlichen wie im privaten Raum nur mit bis zu zehn Personen gestattet, wobei geimpfte und genesene Personen sowie Kinder bis 16 Jahre nicht mitgezählt werden. "Wir sind absolut unzufrieden mit der Feststellung, dass der organisierte Sport Privatvergnügen sei. Wir sind ein Verband, wir sind gemeinnützig", kritisiert Hermann Winkler, Präsident des Sächsischen Fußball-Verbands, gegenüber dem "MDR" die Regierung in Dresden. Der Landessportbund strebt einen Termin mit der zuständigen Ministerin Petra Köpping an, "um noch in dieser Woche in einem direkten Gespräch die gegenseitigen Standpunkte zu klären", wie es in einer Stellungnahme auf den Seiten des SFV heißt.

Tatsächlich galt die Begrenzung auf zehn Personen schon am vergangenen Wochenende, falls es nun zu keiner Anpassung der Gesetzestexte kommt, würde bei unveränderter Infektionslage der Ball schon in dieser Woche endgültig ruhen. Denn wie sähe eine Lösung für den Spielbetrieb unter diesen Voraussetzungen aus? Hat jedes Team fünf Ungeimpfte frei? Braucht das Schiedsrichtergespann nicht auch einen Slot?

Sonderfall Sachsen

Auch in Bayern herrscht pandemiebedingte Alarmstimmung: Die Corona-Ampel, die in Bayern als Indikator für die Belastung des Gesundheitssystems maßgeblich die Regelungen vorgibt, steht seit Montag auf Rot. Grund ist ein jüngst sprunghafter Anstieg der Zahlen - so gibt es etwa Landkreise mit einer Inzidenz von über 800. Die Aktiven können hier aber beruhigt sein: "Für Sporttreibende im Freien gilt in Bayern keine 3G-, 2G- oder 3G plus-Regel, auch dann nicht, wenn sie Duschen, Umkleiden und Toiletten im Innenbereich benutzen", stellt Fabian Frühwirth, Pressesprecher des Bayerischen Fußball-Verbands (BFV), klar. Lediglich in der Halle gelte für Jugendliche ab zwölf Jahren bei roter Ampel die 2G-Regel.

Hört man sich in weiteren Ländern mit hoher Inzidenz um, ist die Situation in Sachsen ein Sonderfall: "Die aktuelle Verfügungslage in Mecklenburg-Vorpommern sieht eine ähnliche Konstellation wie in Sachsen nicht vor", sagt etwa Robert French, Pressesprecher des Landesfußballverbands Mecklenburg-Vorpommern. Grundsätzlich sei hier die Verordnung so ausgelegt, dass es unabhängig des Ampelsystems keine Schließungen von Bereichen mehr geben soll. Eine Vollbremsung für den Amateursport "ist bei uns derzeit kein Thema", sagt auch Annemarie Brendel vom Thüringer Fußballverband: Ihm werde durch eine Allgemeinverfügung eine besondere Stellung eingeräumt.

"Hohe Impfquote nicht bestrafen"

Dass es freilich aufgrund der aktuellen Corona-Lage vermehrt zu Spielausfällen kommt, ist quer durchs Land nicht zu vermeiden. In Baden-Württemberg fährt man dazu aber eine klare Linie: "Spiele werden auch bei positiven Corona-Fällen oder bei nicht-immunisierten Personen verordneter Quarantäne nicht zwangsläufig abgesetzt, insbesondere wenn der Ausfall eines oder mehrerer Spieler*innen durch eine Impfung hätte vermieden werden können. Unser Ziel ist es den Spielbetrieb aufrecht zu erhalten und auf diese Weise diejenigen Vereine und Mannschaften, die aufgrund hoher Impfquoten keine oder nur geringe Einschränkungen haben, nicht zu bestrafen", so Annette Kaul vom Badischen Fußballverband (bfv).