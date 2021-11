Corona-Pause beendet: Krauß ist zurück im FCN-Training

Nürnbergs Mittelfeldspieler Tom Krauß steht nach seiner Corona-Erkrankung erstmals wieder auf dem Trainingsplatz.

Die zweite Zwangspause binnen kurzer Zeit hat ein Ende. Krauß, 20-jährige Leihgabe von RB Leipzig, ist zurück auf dem Trainingsplatz, wie der 1. FCN heute mitteilte.

Der Mittelfeldspieler musste vergangene Woche wegen eines positiven Corona-Tests die deutsche U-21-Nationalmannschaft vorzeitig verlassen.



Krauß verpasste das EM-Qualifikationsspiel gegen Polen und wird dem Nationalteam auch am Dienstag in Ingolstadt gegen San Marino fehlen (18.15 Uhr, LIVE! bei kicker und ProSieben MAXX).

Für Krauß war dies nach seiner Kopfverletzung, die er sich Ende Oktober im Spiel gegen den Hamburger SV (2:4) zugezogen hatte, bereits die zweite Pause binnen weniger Wochen.

Der 20-Jährige kam in dieser Spielzeit zwölfmal in der 2. Liga für den Club zum Einsatz und wusste dabei zu überzeugen (kicker-Durchschnittsnote 2,92). In der U 21 fungierte er in beiden Spielen unter dem neuen Trainer Antonio Di Salvo als Joker, beim 5:1 gegen Ungarn trug er sich in die Torschützenliste ein.

Nach der Länderspielpause geht es für den 1. FC Nürnberg am Freitag auswärts beim SV Sandhausen (18.30 Uhr) weiter.