Corona: Onisiwo war in Mainz nur der Anfang

Beim 1. FSV Mainz 05 gibt es nach der Corona-Infektion von Karim Onisiwo weitere positive Tests. Inzwischen befinden sich 14 Mainzer in Quarantäne.

Nach der Corona-Infektion von Karim Onisiwo, die am Sonntag bekannt wurde, gibt es bei Mainz 05 drei weitere positive Tests. Betroffen sind zwei Spieler und ein Mitglied des Trainerteams. Sie wurden umgehend in häusliche Quarantäne versetzt. Bis auf leichte Symptome gehe es ihnen gut, so der Verein am Mittwochnachmittag.

In der Mitteilung heißt es weiter: "Derzeit ist von einem akuten Krankheitsgeschehen auszugehen, da es auch zu Ansteckungen im häuslichen Bereich gekommen ist. Zwei der Erkrankten haben den vollständigen Impfschutz."

Das Gesundheitsamt ordnete für weitere acht Spieler und zwei weitere Mitglieder des Trainerteams eine sofortige häusliche Isolation an, insgesamt befinden sich aktuell also 14 Mainzer in Quarantäne. Das Training am Mittwoch wurde auf Anraten des Gesundheitsamtes abgesagt, die PCR-Testungen werden bis auf Weiteres täglich fortgesetzt.

Spielabsage steht nicht zur Debatte

Eine Absage des Spiels gegen RB Leipzig steht bisher nicht zur Debatte. Laut dem DFL-Reglement müssen die Vereine antreten, wenn der Rumpfkader mindestens 16 Spieler umfasst. In der DFL-Spielordnung heißt es dazu in Paragraph 2, Absatz 3: "Dem Antrag ist nicht stattzugeben, wenn mehr als 15 spielberechtigte Lizenzspieler und/oder in der Lizenzmannschaft spielberechtigte Amateure/Vertragsspieler zur Verfügung stehen. Unter diesen müssen sich mindestens neun Lizenzspieler, darunter ein Torwart, befinden."